La posible incorporación de Finlandia y Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) generaría más estabilidad en la región, declaró este martes el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price, respecto a las preocupaciones de Rusia sobre el tema.

"La OTAN es una alianza defensiva​​​. Cómo el refuerzo de una alianza defensiva podría aportar algo más que no sea estabilidad y seguridad adicionales es algo que me cuesta imaginar", dijo el vocero en rueda de prensa tras ser consultado sobre las afirmaciones de Rusia de que la posible incorporación de Suecia y Finlandia a la alianza no traería estabilidad a Europa.

Fuente: Sputnik