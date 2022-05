El tema de despliegue de armas nucleares y bases permanentes de la OTAN en Finlandia no está sobre la mesa actualmente, declaró la primera ministra del país, Sanna Marin.

"Ese asunto no es parte de las conversaciones… Nadie va a imponernos armas nucleares o bases militares si no las queremos​​​. Ese tema no está sobre la mesa, no veo que haya interés hacia el despliegue de armas nucleares o la instalación de bases de la OTAN en Finlandia", dijo Marin en una entrevista que publicó este jueves el diario italiano Corriere della Sera.

La primera ministra finlandesa expresó su esperanza de que la reacción de Rusia al ingreso de Finlandia en la OTAN no sea muy dura. También recordó que los presidentes finlandés y ruso, Sauli Niinisto y Vladímir Putin, discutieron por teléfono ese asunto y señaló que la reacción del líder ruso fue "tranquila".

Al mismo tiempo, aseguró que Finlandia está preparada "para cualquier situación, incluidos ciberataques y ataques híbridos".

Marin destacó la importancia de que Finlandia haya presentado la solicitud de ingreso en la OTAN simultáneamente con Suecia.

"Debemos lograr que toda la región del Norte y del mar Báltico sea protegida. Ya cooperamos estrechamente en defensa con Suecia, Noruega y otros países de la región. Cuando entremos en la OTAN incrementarán nuestra seguridad colectiva y la capacidad de defensa", remarcó la primera ministra finlandesa.

El pasado miércoles, los embajadores de Finlandia y Suecia entregaron las respectivas solicitudes de ingreso al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en Bruselas.

El Ministerio de Exteriores de Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que el ingreso de esos países nórdicos en la OTAN implicaría consecuencias, tanto para sus relaciones bilaterales con Moscú como para el conjunto de la arquitectura de seguridad europea.

