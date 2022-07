La directora general de la Organización Mundial del Comercio ( OMC ), Ngozi Okonjo-Iweala, pidió a todos los miembros que implementen los resultados de la 12ª Conferencia Ministerial (CM12) lo antes posible para responder a los retos que enfrenta el sistema de comercio multilateral.

"La obtención de resultados el mes pasado ha generado expectativas de obtener más en el futuro", dijo la directora general en una reunión del Consejo General celebrada el lunes.

De acuerdo con un comunicado de la OMC, ella instó a los miembros a "no dejarse llevar por la complacencia tras el éxito de la CM12" e implementar los resultados lo antes posible.

En cuanto a los subsidios a la pesca, la directora general dijo que el acuerdo alcanzado en la CM12 sólo será efectivo una vez que entre en vigor, y cada miembro tiene que ratificar el acuerdo antes de aceptarlo formalmente.

"La situación urgente de los océanos y nuestras industrias pesqueras hace que sea imperativo que esto se haga lo antes posible... debemos fijarnos como objetivo meses, no años, para conseguirlo", dijo Okonjo-Iweala.

El acuerdo para frenar los subsidios a la pesca prohíbe las ayudas a la pesca ilegal, no declarada y no regulada y a la pesca en poblaciones sobreexplotadas. Da un primer paso, aunque importante, para frenar los subsidios al exceso de capacidad y a la pesca excesiva, poniendo fin a los subsidios a la pesca en alta mar no regulada.

La jefa de la OMC también pasó revista a otros resultados de la CM12, entre ellos la renuncia a los derechos de propiedad intelectual para las vacunas contra la COVID-19, la seguridad alimentaria, la adquisición de alimentos con fines humanitarios y las reformas de la OMC.

En cuanto a las reformas de la OMC, Okonjo-Iweala reiteró "la necesidad de desarrollar entendimientos comunes sobre lo que es la reforma, basarse en ella y actuar con un sentido de urgencia, incluso para resolver la cuestión del Órgano de Apelación, un asunto que muchos líderes han planteado".

El Órgano de Apelación, considerado el tribunal supremo para las disputas comerciales mundiales y que debe tener siete jueces y un mínimo de tres para funcionar, actualmente está paralizado.

Algunos órganos de la OMC ya se han reunido, y se han debatido posibles trabajos de seguimiento e implementación de los mandatos de la CM12 para el segundo semestre de este año, dijo Didier Chambovey, presidente del Consejo General.

Chambovey dijo que Camerún y Emiratos Árabes Unidos se han ofrecido para organizar la próxima Conferencia Ministerial.

Fuente Xinhua