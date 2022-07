La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) comenzó a abonar su calendario de julio 2022, del que forman parte la Asignación Universal por Hijo (AUH), así como las jubilaciones y pensiones. Las personas que cobran esta última prestación tienen la posibilidad de acceder a hasta $240.000 que entrega el organismo previsional.

Se trata de los créditos de Anses, disponibles durante todo el año que podrán solicitar hasta $240.000 jubilados y pensionados, titulares de Pensión Universal para el Adulto Mayor o pensión no contributiva por vejez, titulares de pensiones no contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos), ex presos políticos y veteranos de guerra.

.

Créditos de Anses para jubilados

Los préstamos tienen montos desde $5.000 a $240.000, con un plazo de devolución en 24, 36 o 48 cuotas con una tasa fija del 29%.

Para pedir un Crédito Anses para jubilados y pensionados se deben cumplir dos requisitos:

Residir en el país.

Tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito

Además, se necesita DNI y CBU de cuenta bancaria para realizar el trámite.

Para los préstamos Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM), Anses solicita los mismos requisitos.

Créditos para madres con PNC

En este caso, los montos van desde $5.000 hasta $85.000 y la cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

Es necesario cumplir con los siguientes requisitos para poder acceder a los créditos para titulares de las Pensiones No Contributivas:

Residir en el país.

Ser mayor de 18 años.

Tener menos de 78 años al momento de finalizar el crédito.

Solicitar un préstamo en Anses

Los pasos a seguir para pedir un crédito en Anses son: