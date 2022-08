La Administración Nacional de Seguridad Social ( Anses) inició este miércoles 10 de agosto con el cronograma de pagos para los titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), mientras que para la Asignación Universal por Hijo (AUH), se encuentran beneficiarios los DNI finalizados en 2.

A su vez, esta tarde se tiene previsto que el Ministro de Economía, Sergio Massa, de a conocer más detalles acerca del bono de refuerzo para jubilados y pensionados.

Además, esta semana se abona la Tarjeta Alimentar, programa impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social, que otorga montos desde $9.000 hasta $18.000 para AUH, AUE y Pensiones no Contributivas (PnC).

En paralelo, a raíz de la situación inflacionaria en el país y la suba del dólar hoy, el gobierno avanza con diferentes acompañamientos económicos a los sectores más vulnerables. Como es el caso de las Becas Progresar, por parte del Ministerio de Educación, en función de apoyar a los jóvenes a que terminen sus estudios.

Por otro lado, Enacom presentó la Prestación Básica Universal Obligatoria (PBU), para que la telefonía celular, la telefonía fija, Internet y la televisión paga estén al alcance de todos y todas. Ofreciendo distintos planes para las necesidades que pueda llegar a tener cada usuario.

Planes Enacom

Prestación Básica Universal Obligatoria: planes

Televisión por suscripción:

Prestación Básica Universal Obligatoria: qué grupos pueden acceder

A) Beneficiarios de AUH y AUE, como así también sus hijos-as/tenencia de entre 16 y 18 años, y miembros de su grupo familiar (padre/madre, cónyuge/conviviente).

B) Beneficiarios de PnC que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (Smvm) como así también sus hijos-as/tenencia de entre 16 y 18 años.

C) Usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social

D) Jubilados y pensionados que perciban una remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Smvm.

E) Trabajadores/as monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual no supere DOS (2) Smvm.

F) Usuarios que perciban seguro de desempleo, como así también sus hijos-as entre 16 y 18 años.

G) Usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N°26.844)

H) Usuarios que perciban una beca del programa Progresar.

I) Personas que se encuentren desocupadas, como así también sus hijos-as/ entre 16 y 18 años.

K) Clubes de Barrio y de Pueblo que se encuentren registrados conforme lo dispuesto por la Ley 27.098.

L) Asociaciones de Bomberos Voluntarios definidas por la Ley 25.054 como entes de primer grado.

M) Entidades de Bien Público definidas por la Ley 27.218 como: asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa.

Prestación Básica Universal Obligatoria: inscripción

Los trámites de Prestación Básica Universal (PBU) no se realizan en Enacom. Se debe completar una declaración jurada, para luego ser enviada a su prestador de servicios, quien debería aceptarla como medio de acreditación.

Ingresar a la declaración jurada mediante el siguiente link: https://www.enacom.gob.ar/declaracion-jurada-prestacion-basica-universal_p4798