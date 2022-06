Tener pasaporte europeo es el primer paso para que muchos argentinos que quieran emigrar puedan obtener una alternativa para desarrollar una estabilidad laboral y económica fuera del país.

Las personas que logran acceder a ella obtienen diversas ventajas: acceso a la educación en el país, tener libre tránsito en Europa, ejercer su profesión en cualquier país de la comunidad europea, entre otras.

Por lo pronto, los ciudadanos argentinos podrán permanecer en tierras españolas durante 90 días de manera legal y sin ningún tipo de documentación pero, cumplido dicho plazo, deberán salir del país para no transformarse en inmigrantes ilegales.

Para realizar el trámite de la ciudadanía española se deberán presentar las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción de las personas involucradas.

Ciudadanía española: quiénes pueden tramitarla

Nacionalidad por residencia

Si residiste legalmente en España de manera ininterrumpida durante suficiente tiempo, se puede conseguir la nacionalidad por residencia a través de un proceso llamado naturalización.

Se les concede a todos los extranjeros que hayan permanecido en el país cierta cantidad de años.

Es necesario entrar en España con el permiso de residencia, renovarlo las veces necesarias, y, una vez que se cumpla el plazo requerido, se concederá la ciudadanía.



Cantidad de años que se debe residir en España para obtener la nacionalidad

10 años, que es la regla general (en caso de no estar dentro de ninguno de los siguientes supuestos).

5 años si sos una persona refugiada.

2 años si sos extranjero procedente de cualquier país latinoamericano, de Andorra, Guinea Ecuatorial, Filipinas o Portugal. En estos casos, no es necesario renunciar a la nacionalidad anterior y original, ya que se puede obtener la doble nacionalidad.

1 año para los casados con un español o los hijos/nietos de españoles nacidos en España.

Nacionalidad por matrimonio

Se concede a aquellos extranjeros que residieron legalmente en España durante un año y que están casados con un ciudadano español.

En primer lugar, es necesario casarse con un ciudadano español. Luego, se podrá obtener una autorización de residencia y trabajo a través del visado como familiar comunitario.

Se puede iniciar el proceso de solicitud después de 12 meses de convivencia conjunta con tu cónyuge.

Nacionalidad por opción

Un extranjero que se convirtió en ciudadano español por opción es simplemente una persona extranjera que obtuvo la nacionalidad por el hecho de que sus padres la obtuvieron antes.

Los hijos deben ser menores de 18 años. Sin embargo, podrán reclamar la ciudadanía durante 2 años completos, por lo que pueden convertirse en ciudadanos hasta los 20 años.

Quiénes pueden acceder a la ciudadanía por opción

Hijos de ciudadanos extranjeros nacidos en el territorio español.

Personas mayores de 18 años pero que fueron adoptadas por ciudadanos españoles.

Personas que se encuentran bajo la custodia de un ciudadano español.

Cómo tramitar la doble ciudadanía

Nacionalidad por descendencia

Los hijos de padres españoles obtendrán el pasaporte español de forma inmediata y sencilla.

Ley de Nietos: qué es y cómo se aplicaría para la ciudadanía española



Después de muchas gestiones, la agrupación argentina Hijos y Nietos de Españoles (HYNE) consiguió, en 2007, la inclusión de la disposición séptima de la Ley de Memoria Histórica, que amplió el derecho a los nietos de españoles nacidos en el extranjero.

Esta cláusula dice:

"Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la ciudadanía española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Disposición adicional".

La disposición estuvo vigente hasta 2010 y, según lo anunciado por el Consulado, si una persona tiene 20 años o más y es nieto, bisnieto o tataranieto no puede obtener la ciudadanía aun cuando sus padres la hubiesen adquirido después de su nacimiento. Solo les queda la vía de la residencia legal.

Sin embargo, esto podría sufrir modificaciones. En septiembre, el Consejo de Ministros de España aprobó un anteproyecto de ley que restablecería el derecho de los nietos. El texto dice:

"Se reconocerá la ciudadanía española a las personas descendientes de progenitores españoles nacidos en el extranjero en cualquier momento. Estas personas podrán optar por la ciudadanía española en caso de que sus madres, padres, abuelas o abuelos adquirieran la nacionalidad del país de acogida".

Hasta ahora, los españoles nacidos en el extranjero y que recibían la nacionalidad de padres o madres españoles (también nacidos fuera de España) debían ratificarla tres años después de haber alcanzado la mayoría de edad. Esto quedaría sin efecto de convertirse en ley este proyecto por lo que los argentinos tendrían la posibilidad de obtener la doble ciudadanía.

Ciudadanía española: documentación necesaria para tramitarla

Hoja declaratoria de datos, la cual se puede descargar desde las páginas web de los Consulado s.

Partida literal de nacimiento de los progenitores españoles solo en caso de que no esté inscripto en el Registro Civil del Consulado o en un Registro Civil español. La expedición del documento tiene que tener menos de dos años de antigüedad y se consigue en la web del Ministerio de Justicia español.

Partida literal de nacimiento del interesado, que es expedida por el Registro Civil argentino y que deberá estar legalizada por el Ministerio del Interior (Ministerio de Relaciones Exterior en el caso de los oriundos en CABA) y tener la apostilla de La Haya.

Matrimonio de los progenitores. Si no existiera esta unión, se deberá presentar la partida literal del nacimiento del padre o madre que no posee la nacionalidad española.

Pasaporte español o partida literal de defunción del progenitor español.

DNI argentino del progenitor español.

DNI del promotor y de interesado si no son la misma persona.

En caso de adopciones, habrá que aportar testimonio o sentencia completa de adopción plena apostillada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y partida de nacimiento de los datos biológicos del adoptado.

La sede del Consulado General de España en Buenos Aires se encuentra en Guido 1770, C1016 CABA

Turnos para tramitar la ciudadanía española



Para conseguir un turno gratuito, se deberá ingresar en la web del Consulado, donde se tendrá que crear un usuario y una contraseña para poder acceder.

En Argentina, España cuenta con consulados en Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza y Rosario.

Ante las pocas ofertas que existen, obtener turno para tramitar la ciudadanía no es una tarea sencilla y puede que haya que insistir varias veces para conseguirla.

Cuánto cuesta el trámite de ciudadanía española

España cobra una tarifa no reembolsable para procesar la solicitud de la ciudadanía. En 2021, la tasa de valor del trámite era de 103,02 euros.

El dinero es equivalente a los impuestos consulares y, ya que no es reembolsable. no se devolverá el dinero, aunque no se apruebe la solicitud inicial correspondiente.