Fuente: BAENegocios.com

Tramitar la ciudadanía italiana, al igual que la de otros países, implica un procedimiento un tanto lento y complicado. Por la cantidad de descendientes de inmigrantes que hay en nuestro país —se calcula que son alrededor de 30 millones de argentinos—, el consulado de Italia tiene mucha demanda de turnos.

Con la intención de agilizar esos procesos, el ministro del interior Eduardo "Wado" de Pedro, en su última visita a Italia, coordinó con su par de ese país "facilitar los trámites a aquellos argentinos y argentinas con ciudadanía italiana". Se trata de medidas conjuntas que llevarán adelante para acelerar la digitalización de los documentos necesarios.

En ese sentido, el trámite de la ciudadanía italiana para argentinos incluye la recopilación de las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción de las personas involucradas, así como la constatación de que la persona italiana no haya renunciado a su nacionalidad.

Cómo conseguir la ciudadanía italiana: quiénes pueden tramitarla

Por hijo directo (descendencia)

No debe haber generaciones entre medio que no pertenezcan a la comunidad italiana. Habrá que presentar las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción de cada generación y verificar que el pariente italiano no haya perdido o renunciado a la ciudadanía.

Si es tu padre o madre quien nació en Italia, deberás presentar:

Partida de nacimiento del padre o madre.

Partida de matrimonio del padre o madre.

Partida de defunción, según corresponda.

Certificado cámara electoral (no naturalización).

Partida de nacimiento de quien solicita.

Partida de matrimonio de quien solicita.

Partida de nacimiento del hijo/s.

En caso de que sea tu abuelo o abuela, a esa lista habrá que sumarle:

Partida de nacimiento del abuelo o abuela.

Partida de matrimonio del abuelo o abuela.

Partida de defunción del abuelo o abuela, según corresponda.

Certificado de Cámara Electoral (no naturalización).

El consulado italiano en Buenos Aires queda Reconquista 572, CABA

Por naturalización

Si bien los papeles a reunir pueden variar según el caso, quienes residen en el país hace un tiempo y quieran tramitar la ciudadanía italiana, deberán presentar:

Partida de nacimiento,

Antecedentes penales,

Pasaporte

Documentos probatorios de su tiempo de residencia en el país

Además, una vez aprobada la solicitud, la persona naturalizada deberá prestar juramento a la República de Italia y su Constitución.

Por matrimonio

Quienes contraigan matrimonio con un italiano o italiana deberán comprobar que:

Ambos cónyuges viven en el mismo domicilio

Concurrieron más de tres años desde que se casaron.

El cónyuge no italiano conoce al menos hasta un nivel B1 del cuadro educativo la lengua de ese país. (se tomará un examen del idioma)

El cónyuge no italiano no tiene antecedentes penales.

El cónyuge extranjero tiene su partida de nacimiento legalizada internacionalmente y traducida al italiano.

Turnos para tramitar la ciudadanía italiana

Para conseguir un turno gratuito, habrá que ingresar en el sistema https://consbuenosaires.esteri.it/consolato_buenosaires/es/header/prenota-online.html, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, en el que habrá que disponer de un usuario y una contraseña.

Entre la gran demanda y la poca oferta, conseguir turno para la ciudadanía no es una tarea fácil y puede que haya que probar más de una vez.

Cuánto cuesta el trámite de ciudadanía italiana

Según el Consulado Italiano en Buenos Aires, el valor del trámite es de 300 euros. Sin embargo, este monto se puede pagar en pesos argentinos, según la cotización al cambio oficial en el momento de abonar.

El dinero equivale a los impuestos consulares y no es reembolsable, por lo que en el caso de no ser aprobada la solicitud de la ciudadanía, no se devolverán.