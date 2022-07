Recientemente, se volvió viral la historia de una pareja argentina que se dedica a recorrer el mundo y que mostraron cuánto dinero ganaban trabajando como personal de limpieza en Dinamarca.

Ailu y Leo son una pareja que gustan de mostrar sus aventuras y vivencias a través de la red social TikTok. Su cuenta llamada @sinturbulencias cuenta con casi un millón de seguidores y subieron un video que se volvió viral al mostrar cuánto cobraban trabajando en Dinamarca.

La pareja ha recorrido muchas ciudades de Estados Unidos, pero recientemente han incursionado en Europa. La biografía de su cuenta de TikTok dice "Dándole la vuelta al mundo", y es exactamente lo que se puede encontrar tanto en esta plataforma como en Instagram y YouTube, redes donde también comparten sus viajes.

Vivir en Dinamarca siendo argentino

Tras un paso por los Estados Unidos y varias ciudades de Europa, llegaron a un país inesperado, Dinamarca. "Nos terminó convenciendo", fue la explicación ofrecida por la pareja en uno de sus videos.

Además, "es un país seguro, dicen que es de los más felices del mundo, todo funciona y, sobre todo, porque hay mucho trabajo y buenos sueldos", agregó Ailu en uno de los videos. Aparte aclara que es sencillo entrar y vivir bien, en dicho país, si cuentan con pasaporte europeo.

Viven en Dinamarca y ganan 1.350 dólares al mes

La pareja, cuya cuenta de TikTok es @sinturbulencias, explican como llegaron a Dinamarca y ganan alrededor de 1.350 dólares mensuales. "Trabajarían de ‘Esperancita’ por 1.350 dólares al mes?”, bajo la premisa propuesta por la joven pareja es que narran su aventura por el país europeo.

Además, cuentan con lujo de detalle cuanto ganan, qué requisitos hay para trabajar y cómo es el trato que reciben. En su trabajo como personal de limpieza cobran 132 coronas danesas (moneda local) por hora, y suelen trabajar seis horas por día. “Nos da un total de 3.960 coronas danesas por semana cada uno, lo que nos da un sueldo mensual de 15.840 coronas danesas”, ampliaron.

A este total hay que restarle 37% de impuestos, tras la operación el resultado entrega que cobran el equivalente a 1.350 dólares al mes.

“Para los que no conocen el meme de ‘Esperancita’, nos referimos a puestos de limpieza. "Para trabajar en limpieza, no se requiere experiencia, no hay límite de edad y, sobre todo, no hace falta saber ni inglés ni danes”, explican.

Cómo se consigue trabajo en Dinamarca

Ailu comentó que tan solo el segundo día de haber llegado a Dinamarca, ya había tenido cuatro entrevistas de trabajo. Mientras, al tercer día ya había conseguido que le aprobarán la residencia. Su pareja, Leo, pidió la residencia como pareja de Europeo. "Algo que demora unos tres meses, aunque conocemos gente que a los 10 días ya se la aprobaron”, explicó la joven.

La joven concluyó en un reciente video que, actualmente, ambos cuentan con trabajo en Dinamarca. En este momento, están ahorrando dinero y "una vez que tengamos los documentos aprobados, cobraremos todo lo acumulado”, especificó la tiktoker.