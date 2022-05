Fuente: BAE Negocios

El dólar blue hoy retoma operaciones en otra semana corta

El dólar blue hoy cotiza a $204 para la compra y $201 para la venta en las cuevas de la City porteña. Al igual que la semana pasada, un feriado fechado para el miércoles acortará las jornadas de operaciones. El viernes, el dólar informal cayó $2 y borró las subas que acumuló durante la semana pasada. Mientras tanto, en el segmento de los dólares financieros el balance mensual sigue siendo positivo. Este lunes, el dólar CCL arranca a $211,58, mientras que el dólar MEP lo hace a $208,64 y el dólar CCL Cedear cotiza a $211,22. Mientras tanto, el dólar minorista hoy cotiza a $123,91, sumando el recargo del 65% para su venta (dólar ahorro), cotiza a $204,45, levemente superior al dólar blue hoy.

Christine Lagarde: "Las criptomonedas no tienen valor"

La presidenta del Banco Centra Europeo y exdirectora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, anunció durante el fin de semana una subida de tipos en julio. Sin embargo, también tocó el tema de las criptomonedas, un tipo de activo al que calificó de "altamente especulativos y muy arriesgados" y añadió: "No tienen ningún valor. No se basan en nada, no hay activos subyacentes que actúen como ancla de seguridad". Mientras tanto, bitcoin hoy se mueve en la barrera de los USD 30.000, mientras que Ethereum lo hace en USD 2.000.

Wall Street está en su peor racha en décadas

Los principales índices bursátiles estadounidenses alcanzaron una serie de “hitos” al cierre de la semana pasada, aunque no de caracter positivo: El Dow Jones cerró el viernes a la baja por octava semana de forma consecutiva, algo que no ocurría desde 1932. El S&P 500 lo hizo también a la baja por séptima semana de manera consecutiva, lo que no ocurría desde marzo de 2001, en plena crisis de la “burbuja.com”. Por su parte, el Nasdaq Composite cerró el viernes en negativo por séptima semana consecutiva, algo que tampoco ocurría desde marzo de 2001.

La FED publica sus últimas actas el miércoles

Esta semana, el mercado espera que las actas de la Reserva Federal ( FED) que se publicarán el miércoles puedan ofrecer algunas pistas sobre si el banco central estadounidense podrá frenar la inflación más agresiva en cuatro décadas sin llevar la economía a la recesión. La FED ya subió los tipos de interés en 75 puntos básicos desde marzo y los mercados están valorando subidas de 50 puntos básicos en junio y julio. Las actas mostrarán cuán persistente esperan los responsables de la política monetaria que será la inflación y si la economía es lo suficientemente resistente como para afrontar una política monetaria mucho más estricta.

Aumento en el precio del bioetanol

El Gobierno estableció nuevos valores para el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar destinado a su mezcla obligatoria con nafta. La medida fue dispuesta mediante la Resolución 373/2022 publicada este lunes en Boletín Oficial. Hace un mes, también se había autorizado el aumento del precio para el bioetanol de maíz, en donde se fijó incrementos hasta agosto, que llevará el litro de etanol de maíz a $103,76, marcando una suba total del 41,9% sobre el precio de marzo.