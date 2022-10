Un nuevo fin de semana largo es confirmado en octubre. Tras el feriado nacional por la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que fue movido al 10 de octubre para disfrutar de un fin de semana largo y fomentar el turismo y el comercio, se sumará un nuevo descanso, pero solo para algunas personas.

El 27 de octubre es feriado en Santa Cruz en conmemoración por el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, no hay ni actividad laboral ni educativa en la provincia y aunque se creía que no habría más descansos en lo que resta del mes, una nueva provincia suma un día no laborable para algunas personas específicas.

¿Nuevo feriado en octubre?

No se trata de un nuevo feriado, sino de un día no laborable. El 31 de octubre, en la provincia de Chaco, los empleados administrativos disfrutarán de un descanso de sus tareas diarias.

Según la Ley Nro. 645-A (antes Ley 3521) sobre el régimen de licencias y permisos para la administración pública, sancionada por el Poder Legislativo del Chaco, expresa que se "declárase día no laborable el 31 de octubre de cada año por el Día del Empleado Público Provincial".

La medida alcanza tanto a personal de la Administración Pública de la Provincia de Chaco, incluyendo docentes, organismos autárquicos y/o descentralizados; haciendo extensiva la invitación de adhesión al Poder Legislativo, al Poder Judicial, municipalidades, a la industria, la banca y el comercio.

Nuevo fin de semana largo

Además, el 1 de noviembre será asueto católico por el Día de Recordación de los Fieles Difuntos. Esta conmemoración se suele festejar el 2 de noviembre de cada año, sin embargo, para aprovechar el descanso administrativo y fomentar el turismo se decretó que será movido al primer martes de dicho mes.

De esta manera, los habitantes de la provincia de Chaco que cumplan con los requisitos antes dispuestos podrán disfrutar de un fin de semana largo de 4 días desde el sábado 29 de octubre hasta el martes 1 de noviembre.

¿Cuántos feriados quedan en 2022?

En nuestro país están programados cuatro feriados:

Domingo 20 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional.

: Día de la Soberanía Nacional. Lunes 21 de noviembre : feriado con fines turísticos.

: feriado con fines turísticos. Jueves 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María.

: Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 9 de diciembre : feriado con fines turísticos.

: feriado con fines turísticos. Domingo 25 de diciembre: Navidad