El Planetario . la Fotogalería del Teatro San Martín son dos de los escenarios elegidos para revelar la impronta visual que acompañó Charly García a lo largo de su carrera, una figura inquieta, cambiante, temeraria, en sesiones donde siempre reinó el imprevisto, según testimonio de los fotógrafos que lo retrataron a lo largo de su historia.



"Cómo conseguir Charlys" se titula la muestra que se podrá visitar hasta el 28 de noviembre en el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) con entrada gratuita donde se despliegan 30 imágenes de Nora Lezano, Hilda Lizarazu y Andy Cherniavsky -diez de cada una-, mientras que en el ingreso al Planetario (Sarmiento y Figueroa Alcorta) seleccionaron dos de sus fotografías favoritas Gabriel Rocca, Guido Adler, Maxi Vernazza y también Cherniavsky, hasta el 12 de noviembre.



Ambas muestras dan cuenta de miradas personales y diferentes representaciones de Charly García, el talentoso músico que como un camaleón mostró sus más diversas facetas, la de "Say no More", o "Peperina"; de "Yendo de la cama al living" a "La hija de la lágrima", o los inicios con Sui Generis, Serú Girán o la Máquina de Hacer Pájaros, en recitales, giras, lanzamientos o momentos íntimos.



La provocación, la desmesura o el narcisismo son solo algunas de las máscaras que ha revelado este músico pero también un costado más lúdico y hasta cierta fragilidad, en las sesiones realizadas en su casa, en presentaciones en vivo, durante las grabaciones y en producciones para tapas de discos y revistas.



Algunas a color, otras en blanco y negro, desde sus inicios hasta tiempos más recientes, las imágenes de ambas exposiciones reúnen capturas que revelan las múltiples visiones que estos artistas han construido durante su tiempo con la estrella de rock local que el 23 de octubre cumple 70 años.



Desde sus comienzos, en los años 80, Cherniavsky se destacó como una de las grandes fotógrafas de rock en Argentina. Hizo producciones especiales, tapas de discos y fotos de prensa de todas las figuras, con especial énfasis en su amigo Charly García. Luego incursionó con gran éxito en el mundo de la moda y la publicidad.

La galería de fotos muestra a Charly en diferentes versiones



"Mis fotos muestran las diferentes caras y diferentes épocas de Charly, por haberlo seguido durante toda su carrera. Homenajearlo es hermoso. En las fotografías está la historia de su vida pero también de la mía y la del rock en Argentina. Para mi es como un libro de historia. Y me acompaña en mi memoria cada cosa que hice, donde estuve, a donde fui. Es como una playlist de la vida", rememora la fotógrafa a Télam.



En las fotografías se lo puede ver con una capa roja y el pelo teñido de rubio, abrazado a las espaldas a Nito Mestre, sentado en un cordón al lado de Andrés Calamaro, fumando y con un sombrero, abrazado a sus guitarras, en el estudio de grabación, con un trago en la mano, con gafas de sol, cruzando una calle, leyendo, sacando la lengua, tocando la viola, tapándose la cara, con un antifaz, con expresión angelical y, también, todo lo contrario.



"Una de las fotos que elegí es de la prehistoria. Un momento donde no había demasiada producción. Se trataba de tocar el timbre en la casa de él, abrir, mirarnos y ver qué fotos se podían hacer. Ahí está Charly tomando la comunión para una revista de rock en la que trabajaba, donde los músicos se prestaban a ser fotografiados como su opuesto", cuenta Gabriel Rocca, durante la inauguración en el Planetario. Anochece y se prenden las luces de este espacio de divulgación mientras señala la imagen de un Charly angelical, de blanco, arrodillado y con sus manos juntas apuntando al cielo.



"No quiero decir que sea exactamente el opuesto de Charly pero por ahí anda", ríe el fotógrafo que empezó su carrera en la legendaria revista Pelo, donde conoció a los músicos más importantes del país. Sus fotos fueron portada de discos, revistas y afiches.

Muchas fotos son en blanco y negro, algunas posadas y otras tantas espontáneas