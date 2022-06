Fuente BAENegocios.com

Netflix, Amazon, Disney +, Paramount +, HBO Max. Cada vez hay más plataformas de streaming y elegir contenido puede resultar una tarea engorrosa, además la actualización es tan constante que las series largas pueden perder atractivo para los usuarios a menos que se trate de clásicos como The Office, Friends, Game of Thrones, Braking Bad o House of Cards que tienen más de cinco temporadas cada una.

Ante las restricciones y el confinamiento estricto que impiden a los espectadores salir de sus casas para lograr el descenso de los contagios de coronavirus producto de la segunda ola de la pandemia, la siguiente lista contien miniseries de Netflix que los usuarios pueden ver en un fin de semana de maratón ya que el último feriado del mes será el lunes 27, Día del Trabajador del Estado. Esta fecha se considera feriado en Argentina porque es declarado como "día de descanso para los empleados de la administración pública nacional".

Poco Ortodoxa (2020)

Con cuatro capitulos de aproximadamente una hora la primera temporada de esta serie narra la huida de una joven (Esther/ Esty) de un infeliz matrimonio en el seno de una opresiva comunidad judía jasídica ultraortodoxa en Nueva York, para intentar una nueva vida nada menos que en Berlín, con un posible reencuentro con su madre.

Así nos ven (2019)

Dirigida por Ava DuVernay, explora el caso de “Los cinco de Central Park”, un grupo de jóvenes que fueron encarcelados durante años por un crimen que no cometieron. Su impactante historia ha cambiado la justicia estadounidense. Netflix cuenta con un documental ideal para ver después donde la conductora Oprah Winfrey entrevista a la directora, los actores y a las verdaderas víctimas años después del hecho.

No te metas con los gatos: Un asesino en internet (2019)

Serie documental de tres capítulos que narra cómo a partir de un vídeo macabro en YouTube, un grupo de Facebook intenta atrapar a la persona que está detrás de estas horrorosas obras con felinos domésticos.

Gambito de dama (2020)

Protagonizada por Anya Taylor-Joy, Beth Harmon es una niña de ocho años que vive en un orfanato de Kentucky, Estados Unidos. Allí, como todas sus compañeras, recibe tranquilizantes dos veces al día, lo que le provocará una adicción que la acompañará toda su vida. Pero su día a día dará un vuelco tras jugar su primera partida de ajedrez.

Inconcebible (2019)

Cuando una adolescente informa que fue violada y luego se retracta de su historia, dos detectives siguen pistas que pueden revelar la verdad. La serie de 8 episodios cuenta con la espectacular actuación de Toni Collette.

Alias Grace (2017)

Es una novela de ficción histórica de la escritora canadiense Margaret Atwood (El cuento de la criada), publicada originariamente en 1996, ganadora del Giller Prize en Canadá. El libro narra los famosos asesinatos de 1843 de Thomas Kinnear y de su ama de llaves y amante, Nancy Montgomery, en el oeste de Canadá.

La mantis (2017)

En París, la policía está en busca de un psicópata cuyos asesinatos fueron inspirados por Jeanne Deber, conocida como “La Mantis”, una famosa asesina serial que aterrorizó al país 25 años atrás. Jeanne Deber ofrece su experiencia a la policía para ayudar a capturar al imitador.