Con el calendario de pagos de julio de Anses, se abonará el programa destinado a mujeres y personas LGBTIQ+. Al igual que otras prestaciones del organismo previsional, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones y pensiones.

Ya sin el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Gobierno entregó el Refuerzo de Ingresos o bono de $18.000 a trabajadores informales, empleadas domésticas y monotributistas de categorías A y B que aprobaron la solicitud en Mi Anses.

Mujeres de 18 a 65 años pueden acceder al Plan Acompañar

Actualmente, se sigue entregando el Programa Acompañar, mediante el cual se busca reforzar la independencia económica de las personas que atraviesan una situación de violencia de género, entregándoles un monto equivalente al salario mínimo durante seis meses.