La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) finalizará esta semana con el cronograma de pagos del mes de julio 2022 y, ya sin un bono o Refuerzo de Ingresos, prepara los pagos de agosto que incluirán a prestaciones como jubilaciones y pensiones, así como a AUH y AUE, entre otras.

El organismo previsional entregará diferentes prestaciones durante el mes de agosto, a raíz de la situación económica y la suba del dólar hoy. Tales como el Complemento del Salario Familiar, el Complemento Leche y el monto de la Tarjeta Alimentar para AUH, AUE y pensiones no contributivas.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social impulsa el Plan Mi Pieza, que entrega $240.000 en dos cuotas a mujeres mayores de 18 años que necesiten reaccionar sus viviendas.

Anses Plan Mi Pieza

El plan Mi Pieza tiene como objetivo ayudar económicamente a mujeres que vivan en barrios populares registrados en el RENABAP, para que puedan llevar adelante acciones de restauración o ampliación de sus casas. Podrán obtener entre $100.000 y 240.000 si resultan ganadoras del sorteo.

Este monto deberá ser destinado a algunas de las siguientes obras:

Ampliación de vivienda

División de interiores

Mejoramiento de techo/pared/piso/aberturas

Refacciones menores de plomería y/o electricidad.

El monto total será pagado en dos cuotas. La primera mitad corresponde al 50% y se pagará una vez se haya completado y aprobado el trámite. Por otro lado, el 50% restante se entregará tras constatar el avance de la obra mediante una declaración jurada y/o registro fotográfico de la misma. Este requisito es obligatorio, en caso de no realizarlo o que no pueda constatarse el avance de las obras en el hogar, no podrá cobrarse el 50% de la segunda cuota.

Mi Pieza Anses inscripción 2022: requisitos

Los requisitos necesarios para cobrar al plan Mi Pieza 2022 son:

Ser mujer mayor de 18 años, al momento de la inscripción

Ser argentina, natural o por opción, o extranjera con residencia permanente.

Contar con DNI vigente o Certificado de Pre-Identificación.

Residir en un Barrio Popular inscrito en el Renabap y contar con el Certificado de Vivienda Familiar de Anses.

El programa Mi Pieza es compatible con la AUH, Asignación por Embarazo, Potenciar Trabajo y otras prestaciones.

Formulario de inscripción Mi Pieza 2022

Las postulantes a participar del sorteo del Plan Mi Pieza, deberán completar el formulario de inscripción a través del siguiente link: https://mipieza.argentina.gob.ar/mipieza/inscripcion/crear.

Una vez dentro del link, las postulantes deberán llenar el formulario con sus datos personales para poder participar del quinto sorteo de Mi Pieza. La inscripción se encuentra disponible desde el 23 de mayo.

Cuándo es el próximo sorteo de Mi Pieza

El Ministerio de Desarrollo Social abrió, durante el 23 de mayo, las inscripciones para el quinto sorteo de Mi Pieza. La fecha de realización del sorteo será publicada en las próximas semanas en la siguiente página: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/mipieza.

Las inscripciones para el quinto sorteo de Mi Pieza se encuentran abiertas hasta el viernes 29 de julio. Quienes se inscriban durante el período estipulado y pasen las validaciones correspondientes, participarán del quinto llamado a sorteo.