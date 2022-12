Concluye el año 2022 y con el comienzo de un nuevo año, también se actualiza el calendario de feriados 2023. Por esto, se anunció un nuevo descanso de año nuevo que permitirá que algunas personas puedan disfrutar del primer fin de semana largo del año.

El último feriado de 2022 fue el 25 de noviembre en celebración de la Navidad. Mientras que el 2023 comenzará con un feriado nacional por año nuevo. Además, si bien se esperaba que no se podría disfrutar de otro feriado hasta febrero, debido a lo anunciado por el calendario oficial de feriados 2023, una nueva fecha inesperada surgió para habitantes de una provincia.

Así como podrán disfrutar de un nuevo descanso, en 2023, con el objetivo de extender las celebraciones por las fiestas, se decretó un fin de semana largo de 4 días, ya que los habitantes de la provincia beneficiaria, tampoco trabajarán el 30 de diciembre.

Fin de semana largo 2023

La provincia de Santa Cruz decretó brindar asueto administrativo durante los siguientes días hábiles:

Viernes 23 de diciembre del 2022

Lunes 26 de diciembre del 2022

Viernes 30 de diciembre del 2022

Lunes 2 de enero del 2023

El objetivo de la medida es brindar días libres para el personal de la Administración Pública de Santa Cruz durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, por lo que no habrá actividad de estatales en esos días.

Además, desde la provincia dieron a conocer otro decreto que establece las fechas del receso anual para el ámbito de la Administración Pública Provincial, Centralizada, Descentralizada, Empresas y Sociedades del Estado durante el mes de enero de 2023.

Este decreto también dispone la suspensión de los plazos procesales administrativos durante el mismo periodo, aunque ciertos actos que son impostergables deben seguir llevándose a cabo.

Por otro lado, hay municipios que no adhirieron, como fue el caso de la Municipalidad de Río Gallegos.

Cuál es la diferencia entre asueto y feriado

El asueto es un día no laborable. Esto implica que la decisión de que se trabaje o no depende exclusivamente del empleador. Sea por la afirmativa o por la negativa, al empleado no se le abona ninguna suma extra por servicios prestados ese día.

El Gobierno podrá decidir los alcances del asueto, que será únicamente para la administración pública. Mientras que los servicios esenciales deberán mantener su continuidad y los privados decidirán si adhieren o no.

En cambio, en caso de decretarse feriado nacional, como las demás jornadas de este tipo y tal como señala la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, se establecen las normativas del descanso dominical. Esto implica que el trabajador no está obligado a prestar tareas laborales. En caso de trabajar, el empleador debe abonarle a su empleado el doble por hora que en un día normal.

Calendario de feriados 2023

Enero 2023

Domingo 1° de enero - Año Nuevo. Feriado inamovible.

Feriados febrero 2023

Lunes 20 y martes 21 - Carnaval. Feriado inamovible.

Feriado marzo 2023

Viernes 24 - Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Feriado inamovible.

Feriados abril 2023

Domingo 2 - Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Feriado inamovible.

Viernes 7 - Viernes Santo.

Feriados mayo 2023

Lunes 1° - Día del Trabajador. Feriado inamovible.

Jueves 25 - Revolución de Mayo.

Viernes 26 - Feriado puente turístico.

Feriado junio 2023

Sábado 17 de junio - Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 19 - Feriado puente turístico.

Martes 20 - Día de la bandera, paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Feriado inamovible.

Feriado julio 2023

Domingo 9 de julio - Día de la Independencia. Feriado inamovible.

Feriados agosto 2023

Lunes 21 - Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín que pasó del 17 de agosto

Feriados septiembre 2023

Hasta el momento no hay feriados en septiembre. Los docentes tiene el Día del Maestro el 11 de septiembre y los alumnos podrán disfrutar del Día del Estudiante el 21 de septiembre.

Feriados octubre 2023

Viernes 13 - Feriado con fines turísticos por el paso del jueves 12 de octubre al lunes 16.

Lunes 16 - Día del Respeto a la Diversidad Cultural que pasa del 12 de octubre.

Feriados noviembre 2023

Lunes 20 - Día de la Soberanía Nacional. Feriado inamovible.

Feriados diciembre 2023