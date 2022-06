El sueño de la casa propia y la felicidad de haber ganado el Procrear no están exentos de problemas. El primero y más importante es pasar un estudio financiero para la aprobación final del crédito, pero luego llega la hora de elegir uno de los 38 modelos con sus características preestablecidas, lo que muchas veces deja las necesidades particulares de cada familia insatisfechas. ¿Qué pasa si la familia se amplía, o si un hijo crece y se va? ¿Cómo hacer si un integrante trabaja desde la casa y necesita de un taller? ¿Y si el sol no entra a la habitación principal? Todas estas preguntas plantean la posibilidad de hacer modificaciones para aprovechar al máximo la enorme oportunidad de la casa propia. Y para eso están Gonzalo Manuele y Andrea Sucari, de :Khora: Arquitectura, que un canal de YouTube con más de 22.000 suscriptores y consultas personalizadas permiten que cada familia adapte su casa a sus necesidades.

"Nosotros nos conocimos trabajando en el estudio de Rodolfo Livingston, así que no tenemos otra experiencia en la arquitectura que no sea aplicando el método de arquitectura participativa, centrada en las personas", contaron Manuele y Sucari a BAE Negocios. Según recordó Manuele, graduado de la Universidad de La Plata (UNLP), durante sus 14 años trabajando con Livingston conocieron entre 400 y 500 familias, algo que les dio "un bagaje de experiencia inigualable". Así, pueden trabajar con los "habitantes de la arquitectura real", como los llaman en su canal de YouTube: personas que necesitan solucionar problemas "reales", como son la necesidad de reformas o de construir en conjunto en pocos meses, al contrario de proyectos arquitectónicos que llevan muchos años y mucho dinero.

En este sentido, Sucari, recibida en la Universidad de Buenos Aires (UBA), mencionó una y otra vez el concepto de "apropiación": "Todos sabemos de arquitectura porque todos vivimos y estamos permanentemente construyendo nuestros espacios cotidianos", explicó. En los videos del canal :Khora: Arquitectura, Manuele explica cómo pueden adaptarse los modelos de las casas Procrear a cada usuario y cada terreno, teniendo en cuenta cuestiones que van desde los miembros de la familia hasta los árboles que hay en el lote. ¿Por qué? "No es la casa ni el arquitecto los que deberían imponer la forma en la que deberíamos vivir, sino que nosotros hacemos que esas casas nos acompañen. Los arquitectos son herramientas para llegar a ese fin", aseguró Sucari.

Procrear y la casa propia

El método de "arquitectura de familia" fue planteado por el famoso Rodolfo Livingston —"un distinto" para Sucari y Manuele— en la década de 80. ¿En qué consiste? A grandes rasgos, es construir a partir de la escucha: "hay un respeto por lo existente, y después una búsqueda de soluciones, entonces las familias participan constantemente del proyecto", consignó Manuele. "Livingston lo hizo participativo no solo porque hay una escucha, sino que genera participación y pone las herramientas sobre la mesa. Si conocés la herramienta, podés elegirla", graficó Sucari.

Gracias al aislamiento por la pandemia y a una recomendación de "poner la cara" en redes —"podés hacer logos, flyers, escribir, pero solo llegás si te ven, porque la gente confía en la gente"—, salió el canal de YouTube, que ya cuenta con más de 22 mil suscriptores y miles de comentarios en cada video. "Ponemos todo en cada uno", se enorgulleció Manuele, que reconoció que hay una comunidad "enorme" con grandes necesidades que nadie satisface.

Ese nicho fue al que apuntaron a asistir los arquitectos, que tuvieron su "boom" junto al del Procrear que les permitió profundizar en lo que siempre se dedicaron: hacer de la profesión un servicio. "No bajamos línea, pero sí bancamos la arquitectura. Me daba bronca que la gente pensara al Procrear como 'ahorrarse un arquitecto'. El arquitecto es importante, y el modelo de casa ideal no existe, porque si existiera ya no seríamos útiles", subrayó Manuele.

Además de los videos, que son gratuitos, :Khora: inventó una consulta con un precio accesible que permite visualizar las modificaciones que pueden hacerse a cada modelo según las necesidades de cada familia. Es virtual, y a cambio se reciben planos, dibujos y explicaciones para facilitar el proceso a los usuarios del Procrear. El resultado fue impresionante: tienen una lista que "se suman más nombres de los que se tachan" y, si ellos quisieran, podrían dedicarse a tiempo completo únicamente a eso.

Los pros y contras del plan Procrear

El éxito fue tal que escucharon que hasta muchos bancos que otorgan los créditos recomiendan a las familias ver los videos de :Khora:. Y, casualmente o no, el mismo Programa Federal Casa Propia agregó un "Instructivo de adaptación de prototipos" poco después de que el canal despegara.

Manuele y Sucari destacaron lo importante de la intervención estatal en los proyectos de casa propia, y reconocieron la necesidad de que haya un control de los préstamos y los proyectos. Sin embargo, se opusieron a la idea de modelos específicos. "Hay un miedo al caso por caso. No digo que sea fácil, pero a la familia, para darles un crédito, les hicieron estudio financiero caso por caso: le dedicaron un tiempo a cada familia para ver si se podía aprobar el crédito o no. Entonces, creo que se podría dedicar un tiempo a transformar ese modelo genérico en un proyecto particular para esa familia", opinó Manuele.

Sucari y Manuele buscan continuar con el método de arquitectura de familia

En este sentido, consideraron que el plan Procrear podría sumar una etapa de consulta con arquitectos para poder personalizar los modelos. Ambos lo ven viable, aunque admitieron que necesitarían de mucha ayuda porque para ellos solos sería imposible.

Hasta ahora, recibieron "todo cariño" en redes sociales. Ambos celebraron que la gente participe y se involucre, pero admitieron que al método Livingston le falta difusión: "Es una cuestión generacional, los sub 40 no están muy al tanto de la arquitectura de familia", reconoció Sucari. "Además, es un método que prácticamente asegura una solución al problema, porque el proceso lo hacemos con la familia hasta que se termina el problema", agregó Manuele.

Y lo voy a dejar acá abajo porque el tipo es un campeón y los video están buenos aunque no te estés por hacer una casa procrear https://t.co/fUwvuu2ot5 — flori (@florapondia) May 28, 2022

Un tuit de la usuaria @florapondia les dio un nuevo impulso al canal —al que muchos agradecen con contribuciones mediante Cafecito—, y ambos planean continuar con el proyecto. "Somos los Livingston 2.0", dijeron entre risas. Manuele y Sucari confesaron que cuando dibujan "ven las caras de la familia", algo que les permite dar continuidad al método. "Un 80% de los habitantes de Latinoamérica se construye su propia casa, nosotros acompañamos desde antes de poner un ladrillo arriba del otro", explicaron. El reconocimiento de sus pares no tardará en llegar, estimaron. "Rodolfo Livingston ya es grande (tiene 90 años) y no está muy al tanto, pero estamos seguros de que está muy orgulloso de lo que hacemos", concluyeron.