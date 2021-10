Dos jóvenes que se centraron en el acoso cibernético fueron las ganadoras del concurso Rap Digital que organiza Unicef y que busca generar conciencia en torno a los riesgos en línea, tales como el ciberbullying, el grooming, la difusión de imágenes sin consentimiento y el cuidado de la huella digital. Para participar, las y los jóvenes de 12 a 21 años, enviaron un video de hasta 60 segundos con letra original sobre alguna de estas temáticas. En la categoría general, la ganadora fue Nahiara Muchico, una joven de 20 años que vive en Villa Soldati y que rapeó sobre los insultos y la falta de empatía en las redes sociales.

“Decidí participar porque me parece muy bueno transmitir las temáticas que propone el concurso a través del arte y porque me interesaba poder desafiarme a mí misma. Considero que es importante que se visibilicen las problemáticas que ocurren en las redes sociales y poder transmitir un mensaje a las personas que las sufren de que no están solas en esto y pueden pedir una mano” destacó Nahiara Muchico.

En la categoría SENAF, creada para promover especialmente la inclusión de adolescentes que participan de los diversos programas y proyectos del organismo en todo el país, el premio fue para Roxy VR, una adolescente de 15 años que vive en Paraná, Entre Ríos. En su rap, reflexiona sobre los efectos de las violencias en las redes sociales e invita a seguir visibilizando estas problemáticas.

"Me llamó mucho la atención el concurso porque era acerca de un tema que me parece muy importante hablar como lo es el ciberbullying. Desde los 9 años que estoy rapeando y creo que es una gran herramienta para expresar lo que sentís y lo que pensás. El RAP te sirve si estás pasando un mal momento como uno bueno. Me gusta y me ayuda mucho. Si te cuesta hablar o expresarte, el rap es una manera muy linda de desahogarse” comentó Roxy VR.

Las ganadoras grabarán su rap y producirán un video en forma profesional junto al equipo UNICEF.

Las chicas y el rap

En esta nueva edición de RAP Digital se recibieron 402 videos, un 40% más que el año anterior. También hubo un incremento significativo de la participación de chicas. Los contenidos producidos y protagonizados por ellas se triplicaron con respecto a 2020 y representaron el 20% del total de videos. El concurso contó con el apoyo de referentes del rap y el trap nacional como Tiago PZK, Bhavi, Dozer, Tink, NTC, Under MC y Tatu Franchi, de Las Chicas del Free.

Según un estudio reciente de UNICEF, el 76% de los y las adolescentes con acceso a conexión de internet considera que está más tiempo frente a las pantallas respecto al período previo al aislamiento social preventivo y obligatorio, impuesto como medida para controlar la pandemia de coronavirus. Esta mayor exposición en las plataformas digitales puede dar lugar a experiencias negativas.

En el marco del concurso, se llevaron a cabo una serie de talleres, tanto en modalidad remota como presencial, sobre derechos y convivencia sana en el mundo digital que llegaron a más de 200 adolescentes de todo el país.

Qué es Rap Digital

Por sus siglas Respeto, Arte y Participación, es la tercera edición del concurso realizado por UNICEF que tiene por finalidad generar conciencia en chicos y chicas sobre los riesgos en línea -ciberbullying, grooming, y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento- y sobre la importancia de cuidar la huella digital. El concurso busca que las y los jóvenes alcen la voz a través del rap.

“Estamos felices con los resultados. Este año queríamos que el concurso tenga mayor presencia federal y convocar a chicas a que puedan expresarse en un mundo como el de la música urbana que, por lo general, tiene más presencia de varones. Hicimos talleres y creamos varias estrategias para convocarlas. Logramos producciones de gran calidad en la que cuentan lo que les pasa, cómo se sienten y con qué herramientas enfrentan los desafíos del mundo digital”, aseguro Natalia Calisti, Especialista en Comunicación de UNICEF Argentina.