La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) sigue entregando haberes a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y jubilados. Además, paga un Refuerzo de $20.000 que se abonará también en octubre.

El organismo que comanda Fernanda Raverta, junto al Gobierno, confirmaron los detalles y fechas del bono para jubilados. De la misma manera, el aumento para varios grupos del organismo previsional. Entre ellos, se encuentran las Asignaciones Familiares que alcanzarán los $20.000 por un refuerzo.