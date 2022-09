La Reina Isabel II de Gran Bretaña falleció este jueves 8 de septiembre, luego de haber quedado bajo supervisión médica en su residencia de verano en Balmoral, Escocia. Fue la monarca más joven en asumir en la historia británica, y al mismo tiempo, la que más años pasó en el trono.

Cumplió 96 años el 21 de abril y este año celebró 70 años de reinado. En estas siete décadas se convirtió en un personaje imprescindible para entender la historia reciente del mundo, y símbolo del siglo XX.

Su figura, además, explotó en popularidad desde que se estrenó en Netflix la serie The Crown, sobre su mandato y la familia real. Los siguientes serán 10 datos curiosos de la reina más querida de Gran Bretaña. Desde su nombre real, los conflictos con su familia, sus misteriosos amantes, hasta su riqueza acumulada.

.

Cuándo nació la Reina Isabel

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nació el 21 de abril de 1926 en una casa de Berkeley Square en Londres. Fue bautizada con estos tres nombres para honrar a su madre, que se llamaba Elizabeth; a su bisabuela paterna, por la que adoptó el nombre de Alexandra; y Mary, por su abuela paterna.

Cuántos hijos tiene la Reina Isabel

La Reina Isabel, junto a su marido Felipe de Edimburgo, fue madre en cuatro ocasiones: Carlos (Príncipe de Gales, 4 de noviembre de 1948), Princesa Ana (15 de agosto 1950), Príncipe Andrew (Duque de York, 19 de febrero de 1960) y el Príncipe Edward (10 de marzo de 1964).

Los perros de la Reina Isabel

La raza con la que creció la reina Elizabeth son los corgis, una de las más antiguas de Gran Bretaña.

Tras la muerte de Vulcan en 2020 y Willow en 2018, hasta su fallecimiento solo contó con la compañía de una perrita corgi llamada Candy y una cocker spaniel inglesa que respondía al nombre de Lissy.

En total, la reina de Inglaterra llegó a tener más de 30 perros a la vez. Todos ellos eran descendientes directos de su primer cachorrito, una hembra llamada Susan.

La extravagante herencia de la Reina Isabel

Isabel II mantuvo una enorme cantidad de bienes económicos extravagantes que fueron heredados por parte de la Corona u obsequios de naciones, diseñadores, entre otros.

Entre la extensa lista de estas rarezas se encuentran: las minas de oro de Escocia, 150 mil obras de arte, el Hyde Park, Huevos Fabergé, edificios históricos como el Palacio de Buckingham (su centro de operaciones), el Palacio de Windsor (la casa de campo) y el Palacio de Holyrood Palace (su residencia escocesa).

Tras el fallecimiento de la Reina, toda esta herencia le pertenece al rey Carlos III.

Su relación con el príncipe Andrés

El duque de York, Andrew Albert Christian Edward, es el segundo hijo varón de la reina Isabel II y el príncipe Felipe. Se dice que era el preferido de la ex monarca.

Andrés fue despojado de su título de nobleza después de que la reina le quitara sus títulos militares tras haber sido acusado de abusar sexualmente de una menor en tres oportunidades.

Hoy en día, el duque de York quedó octavo en la línea de sucesión al trono británico. Hasta el nacimiento de su sobrino William, en 1982, ocupaba el segundo lugar.

Cuándo asumió la Reina Isabel

Elizabeth Alexandra Mary Windsor empezó a ser la reina Isabel II el 2 de junio de 1953, cuando fue coronada tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI. Recibió la noticia mientras estaba de viaje en Sudáfrica. Desde allí se comprometió, a través de un discurso radiofónico, a dedicar toda su vida a Reino Unido.

De esta manera, se mantuvo en el trono un total de 70 años y 214 días, hasta el momento de su muerte. Esto la convirtió en la monarca con el reinado más longevo en la historia del Reino Unido.

Cuándo murió la Reina Isabel II

El Palacio de Buckingham anunció la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. La monarca de 96 años falleció en el castillo de Balmoral, en los Highlands de Escocia, rodeada de sus familiares más cercanos. En las últimas horas, habían viajado de urgencia hacia allí su hijo Carlos, y sus nietos William y Harry.

La Reina Isabel Vs Mirtha Legrand

Mirtha Legrand y la Reina Isabel II solo se llevaban un año de diferencia: la conductora argentina nació el 23 de febrero de 1927 y tiene 95 años, mientras que la fallecida monarca nació el 21 de abril de 1926, por lo que murió a los 96 años de edad.

Por su cercanía de edad y su longevidad, la comparación entre ambas surgió de forma natural hace años en las redes sociales, y en el día de la muerte de la reina incluso se volvió trending topic el nombre de Mirtha Legrand por la gran cantidad de chistes y memes que hicieron los usuarios al respecto.

Tras la confirmación de la muerte de la Reina Isabel II, la picardía de los usuarios de Twitter, Facebook e Instagram no tardó mucho en aparecer.

Michael Fagan

Michael Fagan es un ciudadano británico conocido por irrumpir en el dormitorio de la reina en el Palacio de Buckingham en 1982. Fagan, logró burlar las medidas de seguridad y entrar en el palacio real. Hasta logró llegar a la cama de la Reina Isabel II.

Fagan se convirtió es una celebridad local y hasta tuvo su propia aparición en la cuarta temporada de la serie The Crown con Olivia Colman en la piel de Isabel II.

La Reina Isabel en series y películas

La figura de la Reina Isabel II fue tan mediática como querida. Esto inspiró una gran cantidad producciones de ficción y varios documentales alrededor de su vida. Tales como The Crown de Netflix, A Royal Night Out de Amazon Prime Video y The Royal House of Windsor, también disponible en Netflix.