Un nuevo reto visual se volvió popular en las redes sociales recientemente. Se trata de una hazaña que pocos consiguen debido a los dos niveles de dificultad que presenta, al intentar encontrar a un animal escondido con un límite de tiempo.

El reto fue propuesto por un artista Húngaro, su nombre es Gergely Dudás, @thedudolf en Instagram. Se trata de un famoso ilustrador conocido como "el rey de los retos visuales" que se especializa en este tipo de imágenes donde hay que encontrar un objeto, animal o personaje escondido. Su popularidad es tal, que comparan sus retos con los de "¿Dónde está Wally?"

En este caso, nos presenta el reto de encontrar a un pequeño ratón entre múltiples ardillas. Una hazaña que se vuelve complicada si tenemos en cuenta que el artista utiliza la paleta de colores y la gran cantidad de animales en la imagen para confundir al buscador.

Encontrar al ratón entre las ardillas en menos de 10 segundos

El reto viral ya tiene una gran dificultad, incluso para quienes poseen una gran agilidad visual. Debido a que Gergely Dudás no solo juega con la tonalidad de los colores, sino también con la suma de detalles a los distintos animales que llevan a pensar que resolviste el acertijo cuando en realidad no lo has logrado.

Grandes sonrisas en las ardillas, diferentes frutas o comida en sus manos, varias poses y expresiones que ocultan muy bien al pequeño ratón.

Pero eso no es todo, hay un límite de tiempo a modo de desafío personal: encontrar al pequeño ratón en menos de diez segundos. Una hazaña que solo pocos pueden ostentar.

Solución al reto viral de encontrar al ratón

Si ya estás cansado de buscar por la imagen y seguís sin ver al pequeño ratoncito, el artista @thedudolf publicó en su cuenta de Instagram, la solución a este complejo reto.

El ratón puede encontrarse en la parte superior derecha, cercano al centro, y se puede reconocerlo por sus orejas redondeadas, a diferencia de las ardillas que tienen orejas en punta.