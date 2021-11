Empresarios, emprendedores y referentes del deporte y de la juventud participaron en una jornada de debate para analizar las alternativas de crecimiento en el país, evaluar qué ofrecen las organizaciones para retener talentos y compartir experiencia profesionales y de vida, convocados por la Asociación Cristina de Dirigentes de Empresa para la XXX Jornada Anual ACDE Joven #Argenthink 2021.

La idea central fue abordar el debate que cruza la generación sub-40 de jóvenes profesionales argentinos, que busca alternativas en el exterior para continuar sus carreras. Bajo el lema " Jóvenes que construyen esperanza. Por qué todavía es posible soñar un futuro en Argentina", se plantearon opciones e ideas inspiradoras para que los jóvenes puedan pensar una trayectoria de vida en nuestro país.

En la apertura, Jorge Fadó, presidente de ACDE Joven hizo un llamado a “participar activamente en nuestras empresas para construir entre todos una sociedad más justa”. En tanto, la directora ejecutiva de la entidad, Ana Pico, agregó: “Sabemos que atravesamos tiempos difíciles pero debemos poner todo de nosotros para soñar con una Argentina próspera y pujante.”

Deporte y profesión

Los deportistas Paula Pareto, médica y campeona olímpica en judo y Marcelo Bosch, ex capitán de los Pumas, relataron sus experiencias. “La vida no es economía. La felicidad es estar cerca de los que nos rodean y trabajar juntos en pos del objetivo de hacer del nuestro un país mejor. Tengan fe.”, dijo Pareto, un ejemplo de esfuerzo y vinculación cercana con la familia.

El entrenamiento no es solo físico, el foco en el trabajo es clave y también se entrena ��♀️��

Este posteo va dedicado a los que insisten en que mis "vecinos de abajo" me van a matar.. tal vez les molesten mis zapateos a los autos que hay abajo mio.. por que gente no vive.. ���� pic.twitter.com/r5J18QIV9S — Paula Pareto (@paupareto) May 14, 2020

Y Bosch relató: “Cuando estás afuera no es todo color de rosa. Y para mí siempre hubo algo muy importante, que es el sentido de pertenencia. Eso vale mucho más que tener un poco más de plata en el bolsillo”.

Cuando uno está mejor internamente empiezan a cambiar las cosas. Si nos quedamos todas las mañanas rezongando por lo que pasa en nuestro país, no va a suceder. @chelobosch pic.twitter.com/vVwNYtkZq0 — ACDE Argentina (@ACDEargentina) October 26, 2021

Mercado Libre y Los Pumas

Con la moderación del secretario de redacción de La Nación, José del Río, los emprendedores Julieta Luz Porta, cofundadora de Zonda Inc. y Emiliano Kargieman, CEO de Satellogic, contaron qué los motiva a continuar con sus proyectos en el país: “En Argentina armamos buenos equipos, desde los Pumas a compañías como Mercado Libre. Y siempre hay muchos argentinos que se destacan en otras organizaciones, pero necesitamos tener más respeto por las reglas, adaptarnos a esas organizaciones”, contrastó Kargieman. Para Porta, “Si nos quedamos con lo negativo, no podemos salir adelante.. Estamos insertando en proyectos de impacto a chicos de condición vulnerable, que no podían trabajar porque no tienen experiencia”.

En el tercer panel, con la moderación de la directora periodística de BAE Negocios, Gabriela Granata, un grupo de empresarios conversó sobre las maneras de equilibrar la vida familiar y la vida profesional. Javier Goñi, CEO de Ledesma, señaló: “Tenemos una crisis de liderazgo, pero cada uno desde su rol puede colaborar para salir”. En tanto, Mateo Salinas, gerente general de Eidico, planteó: “La empresa piramidal tradicional pone un límite al crecimiento y el desarrollo del talento personal. Necesitamos adaptarnos a la diversidad y ensamblarla para el beneficio del conjunto.” Y el empresario Luciano Sara, gerente de RR.HH. de Promedón, destacó: “Cuando uno conecta su propósito personal con su carrera profesional aparece la pasión y se potencia la vida. Es más profunda la discusión”.

En el cierre, el presidente de ACDE, Gonzalo Tanoira reflexionó: “Queremos que Argentina se inserte en el mundo, por eso para nosotros que tuvimos la oportunidad de formarnos afuera es importante poder devolverle a nuestro país lo que nos dio”

Cinco claves para retener talentos jóvenes

A modo de conclusión final, los jóvenes de ACDE plantearon cinco puntos para compartir con sus pares de otras organizaciones empresariales y profesionales: