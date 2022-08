La Administración Nacional de Seguridad Social ( Anses) estableció junto al ministro de economía, Sergio Massa, la actualización en los haberes de acuerdo a la Ley de Movilidad. Este incremento es del 15,53% y afecta a las asignaciones, jubilaciones y pensionados.

A su vez, el organismo previsional concluyó con las fechas de cobro para la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y para las jubilaciones con haberes mínimos. Al mismo tiempo, esta semana finaliza el cronograma de para la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

En paralelo, considerando el precio del dólar hoy y la situación económica del país, el gobierno continúa apoyando a los sectores más vulnerables con acompañamientos monetarios. En ese sentido, está disponible la línea de créditos de hasta $240.000 que ofrece Anses para un determinado grupo de personas.

Además, la AUH puede acceder a $10.772 presentando la Libreta AUH que garantiza el cumplimiento del calendario de vacunación y los controles de salud de chicos/as que perciben la asignación.

Por otro lado, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) entrega tablets gratis a través del programa Conectando con Vos, que busca disminuir la brecha digital y promover el acceso a las tecnologías de la información para los sectores más complicados socioeconómicamente.

Enacom tablets gratis

Conectando con vos

Conectando con Vos es un programa impulsado por Enacom, que tiene planificado entregar 140.000 dispositivos hasta el 22 de abril de 2023. Luego, la cantidad puede extenderse hasta un 35% más, según cómo se desarrolle el programa.

Tablets gratis: quiénes acceden

En primer lugar, para percibir este beneficio es necesario que el usuario no tenga ingresos que no superen los dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Es decir, que el monto mensual no exceda los $91.080.

Si cumple con esas condiciones y es parte de alguno de los siguientes grupos, significa que puede acceder al beneficio.

- Asignación Universal por Hijo.

- Asignación por Embarazo.

- Jubilaciones y pensiones.

- Monotributistas.

- Trabajadores en relación de dependencia.

- Titulares de las Becas Progresar.

- Personas desocupadas o que se desempeñen en la economía informal.

- Personas beneficiarias del programa Conectar Igualdad.

Enacom formulario tablet 2022

El programa no cuenta con un registro para la inscripción, ya que los encargados de la distribución se pondrán en contacto según la disponibilidad de los dispositivos, a quienes cumplan los requisitos