"Yo, El Kavanagh, no pienso, ni puedo pensar que Corina me haya traído a este mundo con tanto esfuerzo y dedicación, sólo por una venganza. Es un pensamiento muy pobre. No sería digno de ella". Así en primera persona como si quien hablase fuese el mismo edificio se desarrolla esta novela.

El Kavanagh fue inaugurado el 3 de enero de 1936, con sus 120 metros fue en su momento el edificio de hormigón armado más alto de Sudamérica y el primer edificio para viviendas de Buenos Aires que contó con equipo de aire acondicionado centralizado y con un sistema de calefacción central por calderas.

Sobre su construcción hay muchos mitos urbanos de un amor frustrado, de una mujer que no estaba a la "altura" de la familia Anchorena, de una venganza. Será el propio edificio quien cuente su historia incluso desde antes de ser construido. Corina Kavanagh quien junto Aron de Anchorena planificaron este moderno edificio como un proyecto compartido, pero finalmente fue ella solo quien lo llevó adelante.

Nidia Buttori es quien escribe esta original novela basada en la historia este icono de Buenos Aires. Nació en 1932 en la provincia de Santa Fe. Creció en Entre Ríos, y luego se radicó en Buenos Aires. Allí se graduó en Antropología en la Universidad de Buenos Aires.

Debido a su profesión, conoció los sectores más marginados de la sociedad de Capital Federal y Gran Buenos Aires, y los pueblos indígenas de la Región Chaqueña. Paralelamente, desarrolló interés por la literatura.

Frecuentó talleres literarios, y asistió a las clases de Ricardo Piglia, donde obtuvo mayores conocimientos sobre literatura. Es autora de varias novelas, "Mujer de los años 30", y "La Casa del Señor Brenner" todas publicadas por Editorial Olivia.

La novela cuenta con ilustraciones de Victoria Morete. Además cuenta con una tapa que se trasforma en mapa del circuito Kavanagh, también ilustrado pero en este caso por Walk a Map.

Al ser un novela que tiene interés turístico en el mismo libro viene la versión en ingles.

Para quienes le gustan los mitos urbanos, el amor, la historia es una novela en la que encontrarán todo eso junto. Sumando a que esta contada desde el punto de vista de este edificio realizado por el estudio Sánchez, Lagos y de la Torre.