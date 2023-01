"Escribir sobre una guerra es adentrarse en un ambiente sórdido en donde la muerte y el dolor es cuestión de todos los días. Para poder narrar esta historia leí muchos testimonios de personas que permanecieron en Gurs, uno de los campos de internamiento ubicado en Francia, y del que hablo como también de la Resistencia francesa y la crueldad del nazismo. Intenté tomar cada uno de los temas que menciono con mucho respeto por aquellos verdaderos protagonistas de esta guerra. Tengo claro que no hay motivo alguno ni solución posible que justifique un conflicto armado", dice la escritora Claudia Barzana

-¿Cómo definís a los personajes?

-Los personajes de esta novela son absolutamente diversos, porque cada uno de ellos está en un lugar diferente de este conflicto armado y a cada uno los mueve un interés que se contrapone con el otro. Todos deberán luchar por lo que creen y desean a pesar de todo. Esto sucede en medio de un juego de traiciones y lealtades. El silencio de aquello que no se dice juega un rol de importancia hasta que llegue el momento de develar la verdad.

-¿Cómo se te ocurrió que Gabrielle fuera fotoperiodista?

-Gabrielle trabaja como reportera en Le Figaro, uno de los diarios más prestigiosos de Francia, aunque su debilidad es la fotografía. Cuando estalla la guerra cree que puede ser útil trabajando como fotorreportera y ser los ojos de la guerra, sin saber las grandes dificultades que eso conlleva. En esa lucha aparece su gran amor, su único amor. Ella no solo se debe enfrentar a una guerra sino a la lucha por el olvido para dejar atrás ese gran amor que siente por Brandon. Es un personaje que debe tomar decisiones importantes para poder sobrevivir en un momento que cree que está todo perdido.

-¿Te llevó mucha investigación?

-El tiempo de investigación ha sido largo. La bibliografía sobre el tema es muy vasta, y me costó mucho darle el enfoque que deseaba a la trama de la novela. Hay mucha documentación sobre la segunda guerra mundial, y debí desechar un caudal importante de información, para que la novela mantuviese el hilo conductor que deseaba darle. Sin embargo, disfruto mucho la etapa de investigación casi tanto como el de la escritura.

-¿Encontraste conexiones entre Argentina y Hitler?

-La conexión nazi entre Argentina y Alemania fue de gran envergadura en aquella época. Las manifestaciones en el país a favor del nazismo fueron importantes y graficadas en los periódicos de aquel entonces. En la novela se hace mención de esto. Lo que más me llamó la atención ha sido como la doctrina nazi se adentró en el país, y la manera en que se actuó contra los judíos discriminándolos en su lugar de trabajo dentro de las empresas alemanas radicas aquí. La tendencia política de aquella época en el país marcaba un amplio apoyo a Hitler y también al fascismo de Mussolini. De hecho, en la misión realizada por el teniente general Perón a Italia en carácter de agregado militar y con el objetivo de cumplir prácticas militares en tierra italiana se vislumbra la admiración que sentía por Il Duce.

-¿Hay tiempo para amar en la guerra?

-En época de guerra la gente lucha por sobrevivir, y lo que no existe es tiempo. Uno no sabe cuándo volverá a encontrarse con un ser querido. Los sentimientos se exacerban y el amor está ahí siempre presente. Es el único sentimiento que prevalece a pesar de todo, incluso de una guerra.

-¿Por qué el titulo?

-Lejos del olvido define a la perfección la novela. Me surgió ni bien comencé a escribirla, algo que no es muy común que me suceda. La protagonista lucha por el olvido, sin embargo y a pesar de todo Gabrielle no lo logra. El amor que ella ha vivido con Brandon está lejos del olvido. Las huellas que ha dejado la guerra están lejos de olvidarse, se encuentran impresas en lo más profundo de quienes la padecieron. El olvido es una lucha perdida para los protagonistas de esta historia.

-¿Qué te gustaría que el lector encuentre?

-Me gustaría que se sienta parte de la trama de la novela y pueda sentir lo que viven los personajes. Que la personalidad de los distintos personajes atraviese el papel y los amen u odien según el caso. Es una novela que a mí me ha conmovido escribirla desde lo más profundo de mi corazón por los distintos temas que abordo. Es una historia dura en donde el amor está presente y creo que es redentor en medio del dolor de una guerra.

-¿Mientras escribías creías que podía haber otra guerra como la de Rusia y Ucrania?

-Es increíble, porque cuando tenía el proyecto en mi mente no creía que podía desencadenarse una nueva guerra, y menos aún que se hablara que podía desatarse una tercera guerra mundial. Sin lugar a dudas, los seres humanos no aprendemos más, de haber evolucionado no estaríamos frente a otro conflicto armado de semejantes características.

-¿Cuál es el poder de una cámara fotográfica?

-Una cámara fotográfica en un conflicto armado se transforma en los ojos de una guerra. El poder de una imagen es muy grande, muchas veces una fotografía habla más que un texto. En la historia ha habido imágenes que han dado vuelta el mundo y sintetizado un hecho político más allá de la crónica que se haga, provocando un alto impacto para quien la contemple. En lejos del olvido, una Rolleiflex es la cámara fotográfica que se encarga de registrar todo cuanto acontece.

-¿Qué te permite a vos poder escribir?

-Para mí es fundamental escribir con absoluta libertad. Me refiero a la elección del tema o de la época histórica. De eso modo puedo dejar volar mi imaginación y crear las distintas historias que escribo. Mientras escribía Lejos del olvido estuve centrada solo en la historia, aislada de todo y todos, solo en compañía de mis personajes. Fue maravilloso lograr semejante conexión sin que el afuera me altere. Es la primera vez que me sucede con tal contundencia.