CINE

Belmondo

Hasta el 10 de noviembre

Corrientes 1530

Sala Lugones

Entrada $200

¡Se nos fue Jean-Paul!, decía un personaje de Edurardo D'Angelo que se burlaba de una reunión de intelectuales en Comicolor, programa cómico de 1981. OK, referencia vieja y hoy nadie entendería que el chiste refería a Sartre. Pero cabe hoy porque se nos fue otro Jean-Paul, mucho más popular y, quizás, más influyente que el filósofo existencialista, el gran Belmondo. Para homenajearlo, la Sala Lugones, hasta el próximo miércoles, proyecta cuatro de las mejores películas del actor, probablemente sus clásicos mayores. Por ejemplo, El soplón (o, como se estrenó en la Argentina, Morir matando), donde interpreta a un personaje dúplice y peligroso con destino trágico en una obra maestra de Jean-Pierre Melville, el director que lo colocó en lo más alto. Luego, El hombre de Río, una película de aventuras extraordinariamente divertida a cargo de un realizador muy noble y un poco olvidado, Phillippe de Broca, que combina la historieta y la aventura de un modo que recuerda (y más que recuerda) al Indiana Jones de Steven Spielberg. Tenemos también a la Nouvelle Vague, de la que el actor fue uno de los pilares, con Pierrot, el loco, gran comedia de aventuras (a su manera) de Jean-Luc Godard donde se destaca el uso del color y de la iconografía del cine popular para narrar la historia de dos delincuentes en fuga (de paso, Anna Karina nunca estuvo más linda). Y el ciclo termina con otro filme de Melville, Un cura, donde una mujer atea, carcomida por la angustia de enviar a su pequeña hija al campo (la niña tiene padre judío, los nazis ocupan Francia) entabla una relación con un sacerdote católico al que todas las mujeres de ese pueblo adoran. El filme es complejo y combina el suspenso con el melodrama de un modo único. Las cuatro películas permiten ver todas las facetas de un actor único.

TEATRO

Garciarena, Puerta, Otero y Kohan en Madres

Hoy y mañana a las 20, domingo a las 20,30

Pasaje Discépolo 1857

Teatro El Picadero

Entradas: $2021

Un staff de mujeres, un elenco de mujeres (Sabrina Garciarena, Paula Kohan, Flor Otero y Viviana Puerta ) y una obra musical sobre la maternidad que no es solo para mujeres (especialmente: no solo para mujeres). Madres cuenta cómo es el "lado B" de tener un niño, y lo hace con amabilidad, humor y no poca ternura. Este fin de semana son las últimas funciones en CABA (en enero va de temporada a Mar del Plata), así que si no la vio, tiene la oportunidad. Imperdible.

MÚSICA

La Mississippi

Sábados a las 20 (hasta el 3 de diciembre)

Balcarce 460

La Trastienda Club

Entradas desde $1000

Llevan mucho tiempo (y esperemos que muchísimo más) como la banda más importante del blues tradicional en la Argentina. Ergo, una noche con ellos, especialmente un sábado, es una verdadera fiesta llena no solo de ritmo sino del trabajo de los mejores músicos de esta tierra. Alegría, tradición y novedad con bastante virtuosismo.