CINE

Kurosawa lado B

Hasta el 23 de octubre

Corrientes 1530

Sala Lugones

Entrada $200

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, y Fundación Cinemateca Argentina, en colaboración con The Japan Foundation y el Centro Cultural e Informativo de la Embajada de Japón, han organizado un ciclo denominado Kurosawa, lado B, que recorre una parte poco conocida de la filmografía del célebre realizador nipón. Dos cosas se destacan de este ciclo. Por un lado, son todas copias flamantes en 35mm (no digitales). Por otro, podemos ver algunos de esos títulos donde, de una manera libre, el realizador dio libre curso a su estilo. Hay algunas adaptaciones literarias, como su versión de Los bajos fondos ambientada a fines del siglo XIX, que compite en calidad con la de Jean Renoir. O Crónica de un ser vivo, notable estudio muy poco recordado sobre las consecuencias psicológicas y sociales de Hiroshima y Nagasaki. El idiota es una versión muy particular, aunque fiel al fondo del relato, de la obra de Dostoievisky -como muchos grandes cineastas japoneses, Kurosawa se planteó cuál era la relación entre su cultura y la occidental, tema básico del siglo XX nipón. Escándalo es también un filme atípico donde en el Japón moderno se entabla un juicio alrededor de una foto que se transforma en un escándalo periodístico. Un domingo maravilloso es un cuento de amor en posguerra que muestra una rara esperanza. No añoro mi juventud muestra desde el ambiente universitario los cambios políticos y sociales de los años 30, reflejo de la posguerra. Y hay más (Barbarroja, Dodes'ka den, El duelo silencioso), todo en versiones perfectas.

TEATRO

Una casa llena de agua

Andrea Garrote, Violeta Urtizberea y Tamara Tenembaum

Viernes y sábados a las 21, domingos a las 19

Sarmiento 1551

El Cultural San Martín

Entrada $600

Este texto de Tamata Tenembaum muestra a una estudiante que trabaja como niñera en la casa de una familia acomodada. Protagonizada por Violeta Urtizberea, la obra despliega los relatos que ese personaje inventa para el bebé, y que no son otra cosa que la exteriorización de sus propios miedos, deseos y esperanzas. Un espectáculo notable con una actriz que carga sobre sí todo el peso de la ficción con un enorme talento.

MÚSICA

Gala Emergente

Mañana a las 21

Cerrito 628

Gratis

Por primera vez, la escena emergente llega a este escenario para unirse a los nuevos talentos de la música clásica.Participarán Natalie Pérez, Bambi, Silvina Moreno, Chita, Celli, Ainda, Connie Isla, Melanie Wiliams, An Espil, Enrique Campo, Vane Butera y Savia. Como invitados de la #ExperienciaEmergente2020 estarán Chechu Giménez (Cecilia y el Sr Vinilo), Tomás Berberián, Puebla y Mermelada de morcilla, y del programa Arte en Barrios Nashy-Nashai. Será un homenaje a la Ciudad de Buenos Aires, con temas inspirados en ella, interpretados de manera sinfónica por la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, dirigida por Ezequiel Silberstein. Las entradas se reservan en https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/ y a través de Boti.