Cine

Encuentro con Machiko Kyô

Hasta el 15 de diciembre

Corrientes 1530

Sala Lugones

Entrada: $200

Hoy es extraño pensar que hubo una actriz japonesa que los cinéfilos de Buenos Aires -y de medio mundo- conocían como a cualquier estrella de Hollywood. Eran tiempos más amables, en el que el cine de todas partes tenía un hogar en esta ciudad (hoy no lo tiene casi ni en las plataformas). La actriz se llamaba Machiko Kyô, y su nombre atravesó las fronteras y fue gran protagonista de melodramas impresionantes para realizadores que hoy forman parte del canon. Las copias son, de paso, en fílmico y restauradas, gracias a la Embajada de Japón (son las que se vieron en el último Festival de Mar del Plata), y son esplendorosas. El ciclo incluye en estos días una obra maestra absoluta, La hierba errante, que no solo es un melodrama sobre el mundo del espectáculo sino que suma a lo excepcional ser de las pocas películas de Yasujiro Ozu realizadas en color (Ozu, de paso, es como Hitchock, Ford o Renoir: de los cineastas que no se pueden desconocer). Tienen también para ver el melodrama familiar de Mikio Naruse Hermano y hermana, donde Kyô es una joven trabajadora que queda embarazada y desata una crisis; la satírica Pasión extraña, una historia de sexo donde un hombre impotente lleva a su mujer a aventuras para satisfacer su voyeurismo, de Kon Ichikawa (Ichikawa fue primero realizador de cartoon y, más tarde, creador de dramas tremendos como El arpa birmana); Historia de Genji, un clásico de la literatura japonesa sobre amores cortesanos y celos; y el filme en episodios -tres, básicamente para lucimiento de la actriz- El testamento de una mujer.

TEATRO

Quítame la respiración

Mañana a las 22

Mario Bravo 960

El camarín de las musas

Entradas $800

Cuatro amigas deciden festejar la despedida de soltera de una de ellas, en la misma finca en la que días después se celebrará la boda, pero unas horas antes de la gran fiesta, la flamante novia aparece muerta en la piscina y todo indica que se suicidó. Angustiadas y sin entender mucho, deciden contactar a su amiga muerta para preguntarle porque tomó esa decisión. La obra transcurre durante la noche en la que se iba a celebrar la boda y en cambio, sucede el velorio. Un viaje entre el drama y el absurdo a lo que implica un duelo.

MÚSICA

107 faunos

Hoy a las 20

Chacabuco 875

Margarita Xirgu

Entradas: $ 950

107 Faunos vuelve a Buenos Aires a presentar oficialmente su más reciente LP El Ataque Suave. En este disco la banda ofrece un conjunto de canciones en las que un sonido despojado y nítido da lugar a una lírica de gran potencia evocativa. Editado en vinilo en España por el prestigioso sello Primavera Labels, el álbum fue publicado a finales de 2020 y ¡al fin! será ejecutado completo en vivo para lxs ansiosxs seguidores que esperaron este momento y que podrán conseguir copias físicas del disco en el recital.