CINE

Mira Pa'cá 2021

Hasta el 4 de octubre

En www.cont.ar

Gratis

Organizado por las embajadas de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, con la participación del Ministerio de Cultura de la Nación, la Secretaría de medios y el Museo Nacional de Bellas Artes, vuelve -por segunda vez en formato virtual- la muestra de cine Mirá Pa'cá de cine latinomericano. Es una gran posibilidad para ver películas que no tienen la distribución que corresponde, en este caso quince largometrajes y cuatro cortos, que -por tandas- estarán disponibles entre el 23 y el 27 de septiembre, y del 30 de septiembre hasta el 4 de octubre. Además de las películas de los países mencionados, se agrega el invitado de esta edición (cada año hay un país por fuera de la región), Corea del Sur, que integra la muestra con el largo Sueño prohibido, reciente participante en el HanCine. La variedad de la selección es notable: desde un estreno nacional (Bandido, última apertura del Bafici) hasta un documental que tiene al cine y a un cineasta como núcleo (Babenco, de Brasil); desde el gran fresco histórico (Morazán, de Honduras) hasta el documental personal y de creación, casi intimista (Tío Yim, de México); desde una vuelta de tuerca contemporánea al drama familiar (Todos cambiamos, de Panamá) hasta una mirada sobre la discriminación en épocas represivas (Vestido de novia, de Cuba); desde una road movie de abuelo y nieta (Guaraní, de Paraguay) hasta una mirada sobre la vida silvestre (The Birders, de Colombia); desde una mirada satírica sobre lo contemporáneo (Aquí estoy, aquí no, de Chile) hasta una visión sobre el hoy de las tradiciones (Mataindios, de Perú); desde una estilizada aventura fraterna en blanco y negro (Malpaso, de República Dominicana) hasta un documental/drama sobre la independencia (Senda Ignorada, de Costa Rica), o incluso una hermosa gema de la animación contemporánea (Anina, de Uruguay). Hay más: basta entrar y dejarse llevar.

TEATRO

El Reñidero

El Reñidero

Sábados a las 20,30

Hipólito Yrigoyen 1934

Teatro Empire

Entradas $700

Este clásico del teatro argentino creado por Sergio De Cecco en 1962 toma la tragedia de Orestes, Electra, Clitemnestra y Agamenón y la traslada al Buenos Aires de 1905, entre cuchilleros y riñas de gallos. La versión de Antonio Leiva, fiel al texto y cuidada en la elección de la puesta en escena, le otorga a la obra tintes contemporáneos, con acento femenino. Notable en todos los sentidos.

MÚSICA

Hernán Cattáneo

Hoy a las 21

Corrientes 857

Teatro Gran Rex

Entradas $3000

El mayor referente de la música electrónica argentina y uno de los más improtantes DJ de la actualidad, sin importar el país, transforma el Gran Rex en lugar de baile, algo que bien nos viene haciendo falta desde hace demasiado tiempo. Es la última de las funciones agregadas de su show Future Memories y aún quedan localidades, aunque se van como agua. Un auténtico imperdible: además -y sobre todo- un gran músico.

ARTE

Rafael Barradas-Hombre flecha

Hasta el 2 de febrero

Figueroa Alcorta 3415

MALBA

Entrada $200

Hasta el próximo 2 de febrero, en el marco de los 20 años del MALBA (Figueroa Alcorta 3415) puede visitarse una muestra dedicada al artista uruguayo Rafael Barradas, uno de los más importantes representantes de las vanguardias pictóricas de comienzos del siglo XX en el Río de la Plata. Muestra imperdible.