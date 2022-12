La década de los noventa es sinónimo de la música de los Backstreet Boys y las Spice Girls. Estos artistas, como muchos otros, marcaron una época e influenciaron hasta la forma en la que nos vestíamos. Lo mismo ocurrió con la entrada del nuevo milenio y ahora, 20 años después, los estilos se han fusionado más que nunca.

Pero la moda no es lo único que ha influenciado la música, y viceversa. Existe una relación curiosa y a veces desconocida entre la industria musical y el mundo de los casinos. Y así lo demuestran las decenas de canciones que hablan de ellos.

La relación entre la música y los casinos

Si te estás preguntando qué influencia ha tenido la música en juegos como el blackjack, el póquer o la ruleta, has llegado al sitio adecuado. Seguramente haya sido más bien al contrario: los casinos y todo lo que ocurre allí dentro ha servido de inspiración para muchos compositores y cantantes. Las historias que ocurren o podrían ocurrir delante de una mesa de juego se cuentan en sus letras.

Las canciones sobre juegos de apuestas más famosas de la historia

1. Viva Las Vegas , Elvis Presley (1964)

¿Hay alguna canción más famosa que hable de Las Vegas que esta? Las Vegas, lugar de peregrinaje por excelencia para los amantes del juego, está asociada con el nombre de Elvis Presley. En este tema, que forma parte de la banda sonora de la película homónima, el Rey del Rock and Roll menciona algunos de los juegos más populares de los casinos, como las tragaperras, el póquer o las ruletas.

2. Tumbling Dice , Rolling Stones (1972)

Un jugador promiscuo que no consigue serle fiel a ninguna mujer. Este es el argumento de esta canción de los Rolling Stone, que sirvió de sencillo de presentación de su disco Exile on Main St. Para componer la canción, Mick Jagger se inspiró en una conversación que tuvo con una mujer aficionada al juego. De estas letras, se ha escrito mucho y se ha destacado su componente provocativo y sensual.

3. The Gambler , Kenny Rogers (1978)

Otro de los temas más conocidos que demuestran la estrecha relación entre la música y los casinos es esta popularizada por Kenny Rogers. En ella, se compara la experiencia de vivir con la de un juego de cartas. Así, los juegos de azar sirven de metáfora para hablar sobre la vida misma, pues en uno y otro caso hay que tener en cuenta todas las posibles consecuencias antes de tomar una decisión.

4. The Winner Takes It All , ABBA (1980)

Aunque la moraleja de esta canción de ABBA puede extrapolarse en muchos contextos, The Winner Takes It All hace varias referencias al juego y como, a veces, todo es cuestión de (mala) suerte. Nunca lo han admitido públicamente, pero parece que todo esto sirve para explicar el divorcio entre dos de los miembros del grupo, Björn Ulvaeus y Agnetha Fältskog, compositor y vocalista respectivamente.

5. Ace of Spades , Motörhead (1980)

Vamos ahora con un clásico del rock. Ace of Spades es la historia personal de Lemmy Kilmister, el que fuera líder de Motörhead. Kilmister era un aficionado más de las máquinas tragaperras y quiso plasmar esa pasión y todos los riesgos que puede comportar en una canción que en seguida se convirtió en una de las favoritas de sus fans. La banda nunca se esperó que tuviera tanto éxito.

6. Atlantic City , Bruce Springsteen (1982)

La voz de Bruce Springsteen también ha cantado sobre el mundo de los casinos. En Atlantic City, otro de los grandes paraísos para los jugadores en Estados Unidos, el artista cuenta la historia de una pareja que se escapa de la costa de New Jersey para buscar una mejor vida en la ciudad, aunque eso no termina cumpliéndose.

7. Juegos de azar , Joaquín Sabina (1988)

Joaquín Sabina también tiene, en su discografía, canciones que hacen alusión directa o indirecta al mundo del juego. Quizás no sea uno de sus temas más conocidos, pero Juegos de azar es un claro ejemplo de esta influencia. Más allá del título, que lo hace muy evidente, esta temática sirve de metáfora para describir la relación con una mujer, en concreto, su primer encuentro fortuito con ella.

8. Baraja de oro , Chalino Sánchez (1995)

Chalino Sánchez también ha utilizado la temática de los juegos de azar para hablar de las mujeres en sus letras. Es el caso de Baraja de oro. El texto es un tanto reprobable, pues el cantante mexicano equipara las mujeres con una baraja de naipes que los hombres puedan manipular. Como en las cartas, según Chalino Sánchez, al apostar por una mujer hay que saber bien por cuál hacerlo.

9. Poker Face , Lady Gaga (2008)

En esta lista de grandes artistas no podía faltar una de las voces más reconocibles de los últimos años. Lady Gaga triunfó en 2008 con Poker Face, que utiliza varios conceptos y términos del famoso juego como metáfora para hablar de una relación amorosa. La propia cantante explicó en su día que “cara de póquer” es la expresión que pone cuando mantiene relaciones con un hombre y piensa en una mujer.

10. Waking Up in Vegas (2009)

Terminamos con otra estrella del pop. Katy Perry incluyó su propio pequeño homenaje a la ciudad de Las Vegas en Once of the Boys, su segundo álbum. Es, además, su propia interpretación de la mítica frase “Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas” y cuenta la historia de una joven pareja que se emborracha y termina gastándose todo su dinero jugando y apostando en el casino.

Una constante fuente de inspiración

Los casinos, y todo su entorno, son constante fuente de inspiración. Lo demuestran las muchas canciones que se han escrito sobre partidas de póquer, apuestas deportivas o incluso historias de amor que se han fraguado en las salas de juegos. Pero la influencia de los casinos no termina aquí, pues también han servido de referencia para otras expresiones artísticas, especialmente el cine.