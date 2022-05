En cualquier concierto, la energía está a flor de piel: los fans saltan y cantan a viva voz las canciones de su banda favorita, los artistas lo dan todo por su público y el ambiente se vuelve casi eléctrico gracias a una retroalimentación constante entre la banda y su audiencia. ¿Y si toda esa energía se puede poner al servicio del medio ambiente? Eso es lo que intentará hacer Coldplay en Argentina, y que ya viene haciendo en todo el mundo. Son conciertos sustentables y también, por qué no, más divertidos.

“Uno no quiere parecer demasiado serio. Esto también es muy divertido”, opinó el bajista de Coldplay, Guy Berryman. La gira de su nuevo disco "Music of the Spheres" es inédita en el mundo, y busca impulsar un cambio muy importante en la industria musical: hacer que los tours dejen de afectar al medio ambiente y, si se puede, ayudarlo.

¿Cómo? La idea es cubrir todas las áreas. El escenario de su gira Music of the Spheres está hecho de acero reciclado, y la banda espera implementar el primer sistema de baterías para giras del mundo, fabricado con 40 baterías de automóviles eléctricos BMW reutilizadas y reciclables.

El público también contribuirá con su parte. Coldplay agregó pistas de baile cinéticas y bicicletas estacionarias que almacenan energía a su última gira mundial, alentando a sus seguidores a ayudar a potenciar el espectáculo mientras bailan o pedalean. Por ejemplo, la banda celebró que en un solo concierto se generaron alrededor de 11kWh, suficiente para alimentar toda la actuación del escenario C en el próximo espectáculo (luces, instrumentos, megafonía).

Las pistas de baile cinéticas pueden albergar a decenas de personas, con electricidad creada cuando se hace movimiento sobre ellas. En busca de generar más energía, la banda tiene concursos previos al show para ver qué grupo de fans puede generar la mayor cantidad de energía, impulsados por la canción Jump Around de House of Pain. Mientras tanto, las bicicletas (un mínimo de 15, pero se puede ampliar según el tamaño del lugar) generan un promedio de 200 vatios de energía, capturados en baterías que hacen funcionar los elementos del espectáculo.

“De esa forma se asentará, si la gente lo ve menos como una especie de responsabilidad onerosa y más como una especie de oportunidad de hacer algo divertido y que beneficia al medio ambiente y toda la experiencia del concierto”, explicó Berryman.

Coldplay Argentina 2022

La banda que lidera Chris Martin actuará en el estadio Monumental de River Plate los próximos 25, 26, 28 y 29 de octubre. Como se agotaron las entradas para todos esos días, lanzó una nueva fecha, el 1 de noviembre, para el que habrá entradas próximamente, según informó All Access.

Coldplay ya lanzó una aplicación gratuita para sus fans argentinos, que les da novedades sobre el concierto y además ofrece alternativas para viajar hasta el estadio de manera sustentable, previo a los juegos que harán en el interior. La app calcula y clasifica diferentes formas de viajar al concierto (automóvil, transporte público, taxi, bicicleta y tren incluidos) con recompensas como descuentos en mercadería para quienes se comprometan a realizar viajes más ecológicos.

Coldplay ya inició su gira Music of the Spheres en Costa Rica

Aunque en el Monumental habrá una red eléctrica y generadores diésel, la esperanza es alimentar todo el espectáculo con baterías. Habrá confeti biodegradable y pulseras compostables para la audiencia. Además, usarán paneles solares, mientras que el generador detrás del escenario funciona con aceite vegetal. Toda la mercancía de la banda se obtiene de manera ética y sostenible, y el 10 por ciento de los ingresos netos de la gira se destinarán a organizaciones ambientales como The Ocean Cleanup y One Tree Planted.

“Ser verde no es una especie de ejercicio caritativo de autoflagelación, de ser más santo que vos. Es un buen modelo de negocio. Eso es lo que nos gustaría mostrar”, dijo el cantante principal de Coldplay, Chris Martin.

El guitarrista Jonny Buckland agregó: “Tiene que funcionar”. Si lo hace, lograrán reducir su huella de carbono en un 50%. Por eso, también apuestan a que sus viajes tengan menos impacto ambiental: si tienen que volar, lo harán en vuelos comerciales y no en chárter. Sin embargo, priorizarán viajes en trenes y vehículos eléctricos, mientras que los camiones usarán combustibles alternativos como el aceite vegetal hidrotratado.

“Hemos analizado todos los aspectos del show porque no hay nada que puedas hacer que marque una diferencia significativa en general. Básicamente, todos estos cambios que haces se suman a algo más impresionante en general”, señaló el baterista.

Una industria musical sustentable

Chris Martin aseguró que la banda espera que su tour 2022 tenga "un efecto dominó en toda la industria". “Estamos muy bendecidos de tener los recursos para poder hacerlo porque es muy costoso probar estas cosas por primera vez”, aseguró Martin, que agregó que ellos son "muy privilegiados de estar en una posición" en la que pueden potenciar el cambio.

“Estamos tratando de hacer esto de una manera que sea bastante pragmática y profesional para que no se nos descarte como una especie de chiflados de izquierda. Pero es bastante centrista y práctico”, dijo Martin.

El show apunta a una comunión entre la banda, el público y el medio ambiente

El baterista de Coldplay, Will Champion, dijo que la nueva tecnología ecológica puede ser útil para otras bandas que recién comienzan una gira y espera que todos los artistas puedan compartir experiencias sobre qué funciona y qué no. “Cuanto más se divulgue y más gente tome la iniciativa y proponga nuevas ideas, más rápido se convertirá en el estándar de la industria”, consideró.

“Cuando eso llegue al punto en que sea una obviedad porque cuesta lo mismo o menos que las formas tradicionales de hacerlo, se abrirán las compuertas y haremos un cambio significativo”, agregó.

“Todo en nuestro espectáculo está realmente diseñado para unir a todo el mundo en el mismo grupo, cantando juntos y usando las muñequeras. Y esto es sólo una extensión de eso. Nos hace sentir vivos. Nos hace sentir parte de una comunidad”, concluyó el cantante.