CINE

Festival de Mar del Plata

On line en https://www.mardelplatafilmfest.com/

Gratis

Si está en La Feliz, sabrá que hasta el próximo 28 de noviembre se desarrollará la 36° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y que hay casi 150 películas para ver en pantalla grande, desde clásicos de Clint Eastwood o Kenji Mizoguchi hasta lo último de lo último de Cannes y otras muestras. Pero si no está en Mar del Plata, sepa, estimado amigo, que la muestra presentará on line (en el link está qué días, porque está acotado) una buena parte de la selección oficial, incluyendo las competencias más importants, el Panorama y buena cantidad de películas de las retrospectivas. ¿No vio nunca La Patagonia rebelde? Bueno, la va a tener por cero pesito en casa, como parte del homenaje a la trayectoria de Pepe Soriano. ¿Quiere saber qué hizo últimamente el rumano Radu Jude? Pues bien, ahí está la inclasificable Sexo desafortunado o porno loco, que va a divertir a más de uno. ¿Perrone volvió a filmar? Y claro, cómo no, pase y vea en la PC Princ3s4, la última producción del irreductible independiente de Ituzaingó. ¿Quiere descubrir cosas nuevas aunque no sean nuevas? Casi toda la retrospectiva de la alemana Helke Misselwitz estará disponible para el disfrute en el hogar y a nivel federal (¿dijimos que esto es para que pueda acceder al Festival todo el país?). ¿Quieren ver de esas películas raras y guarras que tienen su hogar en las trasnoches? Podrán acercarse a la rareza de rarezas Mad Dog, donde la animación se da la mano con las pesadillas y el humor desaforado. Hay muchísimo más y vale la pena. Y sí, gratis, que no es poco.

TEATRO

Los hermanos queridos

Mañana a las 19

Cabrera 4255

Teatro La Mueca

Entrada $600

Uno de los textos fundamentales de Carlos Gorostiza gira alrededor de la improbable reconciliación de dos hermanos en una reunión forzada por las mujeres de ambos. Pero esa es la excusa para pintar un cuadro de tensiones, secretos y amarguras que alteran todas las relaciones familiares. De esa extrañeza y de lo que subsiste como amor -en caso de haberlo- es de lo que trata esta obra, puesta en escena por el grupo Tedrys de Sergio Bermejo, director de la versión.

MÚSICA

Mimí Maura

Mañana a las 20

Niceto Vega 5510

Niceto Club

Entradas $ 1.500

Una de las grandes voces y grandes bandas de la música contemporánea argentina, con esa mezcla latina de pop y de rock que se ha convertido en un sello único. Después de un año complejo para todos, escuchar a Mimí Maura tiene algo (tiene mucho) de fiesta. Hay hits, por supuesto, que jamás faltan y material más nuevo (de hecho, el show se llama Nuevas canciones, nuevos sonidos, y repite el sábado 27, además como para repetir la ración). Ideal para la noche de un sábado.