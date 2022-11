"En este momento de empoderamiento de la mujer se me ocurrió homenajear a las que fueron resilientes en el peor momento de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Y documentándome me encontré con varios casos increíbles: como la rusa que compro un tanque con sus ahorros para vengar a su marido, la norteamericana que pese a que perdió una pierna y tuvo que usar una de madera se convirtió en espía y organizo a la resistencia francesa, y tantas otras", dice el historietista Emilio Balcarce, quien fue jefe de policiales del Diario Crónica.

-¿Es más complejo meterse como escritor en un personaje femenino ?

-Para mi no. De hecho la mayoría de los personajes de mis series son personajes femeninos de armas tomar. Me fascinan las mujeres alfa, que derrotan a los hombres, y su rebeldía ante la injusticia.

-¿Cómo definís a los personajes ?

- Busco que sean interesantes, cada una con su personalidad y obviamente por el canon historietistico deben ser hermosas y sexis, aunque en el caso de Mujeres en Guerra pude obviar esa característica porque la mayoría son personajes reales o inspirados en heroínas históricas que no fueron tan agraciadas en lo físico.

-¿Las mujeres van ganando espacio también en los comic?

-No solo en los comics, en todos los ámbitos. Se ve en la historieta y en el cine, donde personajes tradicionalmente masculinos son reemplazados por femeninos, como Hulk, Pantera Negra y Thor en el caso de los superhéroes. Y en la ultima de James Bond el agente 007 pasaba a ser una mujer de color.

-¿Cómo fue el trabajo con el ilustrador?

-El ideal, intercambiando opiniones tanto con Gaston Vivanco como con Fabian Mezquita. En mis primeros tiempos como guionista uno entregaba el guion a la editorial y esta lo daba a un dibujante para que lo interpretara. Mis mejores trabajos salieron compartiendo ideas y conceptos, siempre digo que dos cabezas piensan mas que una. Yo les corrijo errores a ellos, también fui dibujante, y ellos a mi. Es un trabajo mancomunado.

-¿Cómo es el proceso de creación de los personajes en las historietas?

Mi modo de trabajar, poco usual, es que no arranco una historieta hasta no tener el final, que como es mi estilo como guionista debe ser sorpresivo. Después armo toda una estructura para llegar a ese final y voy imaginando la personalidad y característica de cada personaje.

-¿Cuando supiste que querías ser escritor ?

-En realidad yo quería ser dibujante y estudie para eso. Pero cuando lleve mis primeros comics dibujados por mi a las editoriales gustaron mas los guiones que mis dibujos, y como yo quería hacer historietas a toda costa, termine siendo guionista. De hecho lo soy desde 1977. Es mi mayor pasión y ahora que me jubile como periodista después de trabajar 37 años en policiales, puedo despuntar el vicio tranquilo. Pienso hacer historietas hasta que la mente no me de para más.

-¿Por qué te parece que cada vez hay más lectores adultos del género?

-A mi me da bronca cuando alguien usa el termino historieta para desdeñar una historia. Para mi es literatura dibujada, la combinación ideal entre textos y dibujos, el cine en el papel. Y muchos adultos la descubrieron viendo las películas de superhéroes, que surgieron del comic. También hoy en día hay mucha historieta intelectual, de autor. Yo he hecho algunas, como Funeral y el Extraño Juicio a Roy Ely, pero prefiero las de acción y entretenimiento, aunque todas mis series tengan su mensaje.

-¿Cuánto tiempo te llevo este libro?

-El periodismo me dio mucha rapidez para escribir guiones, puedo hacer una serie en un mes. Lo que lleva mucho tiempo es dibujarla: cada capitulo a los dibujantes le llevo dos o tres meses, así que demoro hacerlo casi dos años. Este libro salió publicado en Italia y en Argentina y el año próximo saldrá también en España.

-¿Te gustó escribir sobre mujeres ?

-Lo escribí en la presentación del libro: Por ellas la mayoría de mis series tienen como protagonistas a mujeres alfa. Pero todas, las del cine y mis heroínas, son personajes de ficción, y la mayoría de las que aparecen en este libro fueron de carne y hueso, con vidas de película, y los libros de historia no las resaltaron como se debe. Este es mi homenaje a todas ellas y al eterno femenino, lo más hermoso, atractivo, indescifrable y apasionante que Dios puso en este planeta.

-¿Tus personajes son feministas?

-Son luchadoras, guerreras y algunas si son feministas. Pero no me gustan los extremos, detesto a las apodadas feminazis por ejemplo, que proponen directamente exterminar al hombre.

-¿Cómo elegis los temas para las historietas?

Me gusta el genero bélico, el terror y sobre todo la ciencia ficción. Las ideas siempre me surgen de mañana o de madrugada y las anoto. También a veces me inspira una noticia cuando estoy navegando por internet, una secuencia de una película, un hecho histórico, son muchas las fuentes de inspiración

¿Qué le dirias a a alguien que nunca leyó comic?

-Que se anime y pruebe, para mi es mucho mas divertido que un libro, aunque este ultimo hace volar mas la imaginación. Uno puede valorar el arte también aparte de la literatura. Es como leer una película , los cuadritos de celuloide con subtítulos .

