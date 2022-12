La revista britanica Sight & Sound realizó una encuesta dónde se votaron las 100 mejores películas de la historia. Entre ellas, hay 3 películas que podrán encontrar dentro del catálogo de Netflix.

Tras el éxito de Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, Netflix estrenó diferentes producciones en torno a la temática de asesinos seriales, como El ángel de la muerte y Vigilante, que se volvieron rápidamente en dos de las películas y series más vistas de la plataforma en la semana que salieron.

Además, con el éxito actual de Merlina y Elona Holmes 2, la plataforma de la "N" roja le saca ventaja a otras plataformas como Amazon Prime Video. Aun así, Amazon cuenta con La Ciénaga, la única película argentina en la lista de 100 mejores de la historia.

El Padrino

Una de las más grandes películas de la historia del cine, amada por crítica y público a partes iguales, se encuentra en Netflix. El Padrino de Francis Ford Coppola fue seleccionada como una de las 100 mejores películas de la historia, específicamente en el puesto 12, detrás de obras como Singin' in the Rain, Citizen Kane y Vértigo.

El Padrino se centra en Don Vito Corleone, respetado y temido jefe de una de las cinco familias de la mafia de Nueva York en los años 40. Vito tiene cuatro hijos: Connie, Sonny, Fredo y Michael, aunque este último no quiere saber nada de los negocios sucios de su padre. Cuando otro capo, Sollozzo, intenta asesinar a Corleone, empieza una cruenta lucha entre los distintos clanes y Michael irá entrando lentamente en el mundo de la mafia.

Michael Corleone es uno de los personajes más estudiados a lo largo de la historia, su degradación como personaje a medida que avanza la trilogía y se hunde cada vez más en los negocios del bajo mundo hasta quedar completamente solo es fundacional en la formación de cualquier amante del cine. Ideal para volver a ver, o ver por primera vez, este fin de semana.

Taxi Driver

Taxi Driver de Martin Scorsese ocupa el puesto 29 entre las 100 mejores películas de la historia. Una de las películas fundamentales del New Hollywood tuvo un reciente reestreno en los cines argentinos y actualmente también forma parte del catálogo de Netflix.

Taxi Driver sigue a Travis Bickle (Robert De Niro) quien trabaja como taxista nocturno en Nueva York para sobrellevar el insomnio crónico que sufre desde su regreso de Vietnam. Es un hombre insociable que apenas tiene contacto con los demás, se pasa los días en el cine y vive acosando a Betsy (Cybill Shepherd), una mujer rubia que trabaja como voluntaria en una campaña política. Pero lo que realmente obsesiona a Travis es comprobar cómo la violencia, la sordidez y la desolación dominan la ciudad. Y un día decide pasar a la acción.

Si hablamos de degradación de personaje con Michael Corleone, con Travis Bickle hablamos de un personaje que ya se encuentra completamente corrupto y muestro los destrozos que provocó la guerra de Vietnam y cómo el gobierno de Estados Unidos trata a sus veteranos. Un país completamente destrozado y lleno de violencia, donde Travis solamente es una fiel representación del mismo.

Mi Vecino Totoro

Mi Vecino Totoro es la primera película de animación en la lista de las 100 mejores películas de la historia. Ocupa el puesto 72, en un triple empate con Journey to Italy de Rosellini y L'avventura de Fellini.

Mi Vecino Totoro trata sobre Satsuki y Mei, dos nenas que tropiezan con un espíritu del bosque: Totoro, con el que entablan amistad. Mientras que su padre es un profesor universitario, que aviva la imaginación de sus dos hijas, contándoles fábulas e historias mágicas sobre duendes, fantasmas y espíritus protectores de los hogares, para distraer a las hijas del hecho de que la madre se encuentre enferma en el hospital.

La popular obra dirigida por Hayao Miyazaki es una de las películas más icónicas en la historia del anime. No solo por su gigante del bosque, Totoro, que es protagonista de los peluches, juguetes y merchandising más popular de tierras niponas por su apariencia gentil, sino también por la triste historia real en la que está basada. Debido a que el director se inspiró en la enfermedad de su madre para retratar uno de los dramas principales de la película.

Mi Vecino Totoro está disponible en Netflix y es ideal para ver con los más jóvenes de la familia este fin de semana.

Top 100 mejores películas de la historia por Sight & Sound

1. “Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles” (Chantal Akerman, 1975)

2. “Vertigo” (Alfred Hitchcock, 1958)

3. “Citizen Kane” (Orson Welles, 1941)

4. “Tokyo Story” (Yasujiro Ozu, 1953)

5. “In the Mood for Love, Wong Kar-wai, 2001)

6. “2001: A Space Odyssey” (Stanley Kubrick, 1968)

7. “Beau travail” (Claire Denis, 1998)

8. “Mulholland Dr.” (David Lynch, 2001)

9. “Man with a Movie Camera” (Dziga Vertov, 1929)

10. “Singin’ in the Rain” (Stanley Donen and Gene Kelly, 1951)

11. “Sunrise: A Song of Two Humans” (F.W. Murnau, 1927)

12. “The Godfather” (Francis Ford Coppola, 1972)

13. “La Règle du Jeu” (Jean Renoir, 1939)

14. “Cléo from 5 to 7” (Agnès Varda, 1962)

15. “The Searchers” (John Ford, 1956)

16. “Meshes of the Afternoon” (Maya Deren and Alexander Hammid, 1943)

17. “Close-Up” (Abbas Kiarostami, 1989)

18. “Persona” (Ingmar Bergman, 1966)

19. “Apocalypse Now” (Francis Ford Coppola, 1979)

20. “Seven Samurai” (Akira Kurosawa, 1954)

21. “The Passion of Joan of Arc” (Carl Theodor Dreyer, 1927)

22. “Late Spring” (Ozu Yasujiro, 1949)

23. “Playtime” (Jacques Tati, 1967)

24. “Do the Right Thing” (Spike Lee, 1989)

25. “Au Hasard Balthazar” (Robert Bresson, 1966)

26. "The Night of the Hunter” (Charles Laughton, 1955)

27. “Shoah” (Claude Lanzmann, 1985)

28. “Daisies” (Věra Chytilová, 1966)

29. “Taxi Driver” (Martin Scorsese, 1976)

30. “Portrait of a Lady on Fire” (Céline Sciamma, 2019)

31. “Mirror” (Andrei Tarkovsky, 1975)

32. “8½” (Federico Fellini, 1963)

33. “Psycho” (Alfred Hitchcock, 1960)

34. “L’Atalante” (Jean Vigo, 1934)

35. “Pather Panchali” (Satyajit Ray, 1955)

36. “City Lights” (Charlie Chaplin, 1931)

37. “M” (Fritz Lang, 1931)

38. “À bout de souffle” (Jean-Luc Godard, 1960)

39. “Some Like It Hot” (Billy Wilder, 1959)

40. “Rear Window” (Alfred Hitchcock, 1954)

41. “Bicycle Thieves” (Vittorio De Sica, 1948)

42. “Rashomon” (Akira Kurosawa, 1950)

43. “Stalker” (Andrei Tarkovsky, 1979)

44. “Killer of Sheep” (Charles Burnett, 1977)

45. “North by Northwest” (Alfred Hitchcock, 1959)

46. “The Battle of Algiers” (Gillo Pontecorvo, 1966)

47. “Barry Lyndon” (Stanley Kubrick, 1975)

48. “Wanda” (Barbara Loden, 1970)

49. “Ordet” (Carl Theodor Dreyer, 1955)

50. “The 400 Blows” (François Truffaut, 1959)

51. “The Piano” (Jane Campion, 1992)

52. “News from Home” (Chantal Akerman, 1976)

53. “Fear Eats the Soul” (Rainer Werner Fassbinder, 1974)

54. “The Apartment” (Billy Wilder, 1960)

55. “Battleship Potemkin” (Sergei Eisenstein, 1925)

56.“Sherlock Jr.” (Buster Keaton, 1924)

57. “Le Mépris” (Jean-Luc Godard 1963)

58. “Blade Runner” (Ridley Scott 1982)

59. “Sans soleil” (Chris Marker 1982)

60. “Daughters of the Dust” (Julie Dash 1991)

61. “La dolce vita” (Federico Fellini 1960)

62. “Moonlight” (Barry Jenkins 2016)

63. “Casablanca” (Michael Curtiz 1942)

64. “GoodFellas” (Martin Scorsese 1990)

65. “The Third Man” (Carol Reed 1949)

66. “Touki Bouki (Djibril Diop Mambéty 1973)

67. “The Gleaners and I” (Agnès Varda 2000)

68. “Metropolis” (Fritz Lang 1927)

69. “Andrei Rublev” (Andrei Tarkovsky 1966)

70. “The Red Shoes” (Michael Powell & Emeric Pressburger 1948)

71. “La Jetée” (Chris Marker 1962)

72. “My Neighbour Totoro” (Miyazaki Hayao 1988)

73. “Journey to Italy” (Roberto Rossellini 1954)

74. “L’avventura” (Michelangelo Antonioni 1960)

75. “Imitation of Life” (Douglas Sirk 1959)

76. “Sansho the Bailiff” (Mizoguchi Kenji 1954)

77. “Spirited Away” (Miyazaki Hayao 2001)

78. “A Brighter Summer Day” (Edward Yang 1991)

79. “Sátántangó” (Béla Tarr 1994)

80. “Céline and Julie Go Boating” (Jacques Rivette 1974)

81. "Modern Times “(Charlie Chaplin 1936)

82. “Sunset Blvd.” (Billy Wilder 1950)

83. “A Matter of Life and Death” (Michael Powell & Emeric Pressburger 1946)

84. “Blue Velvet” (David Lynch 1986)

85. “Pierrot le fou” (Jean-Luc Godard 1965)

86. “Histoire(s) du cinéma” (Jean-Luc Godard 1988-1998)

87. “The Spirit of the Beehive” (Victor Erice, 1973)

88. “The Shining” (Stanley Kubrick, 1980)

89. “Chungking Express” (Wong Kar Wai, 1994)

90. “Madame de…” (Max Ophüls, 1953)

91. “The Leopard” (Luchino Visconti, 1962)

92. “Ugetsu” (Mizoguchi Kenji, 1953)

93. “Parasite” (Bong Joon Ho, 2019)

94. “Yi Yi” (Edward Yang, 1999)

95. “A Man Escaped” (Robert Bresson, 1956)

96. “The General” (Buster Keaton, 1926)

97. “Once upon a Time in the West” (Sergio Leone, 1968)

98. “Get Out” (Jordan Peele, 2017)

99. “Black Girl” (Ousmane Sembène, 1965)

100.“Tropical Malady” (Apichatpong Weerasethakul, 2004)