CINE

Durante diciembre

Figueroa Alcorta 3415

MALBA Cine

Entrada: $200

El próximo domingo a las 18, la investigadora Daniela Kozak presenta en el Malba el libro Más allá de la estrella, un estudio sobre la obra de Hugo del Carril, uno de los mayores cineastas de nuestra historia. Sí, no solo fue un gran cantante y una strella, sino uno de los más precisos realizadores, dueño de un estilo barroco que hizo del melodrama mucho más que un "cine para llorar". En esta presentación, además, se verá En marcha...! una película cuya proyección es ya un evento en sí mismo. Por muchos años se consideró perdida: era un documental que el sindicato de Luz y Fuerza le encargó al realizador en 1965 y que la última dictadura militar mandó destruir. Pero aquí está y es una muestra más de la calidad formal del cine de Del Carril. Además, durante todo el mes, el cine del Malba no solo va a reponer En marcha...!, sino que proyectará tres películas clave no solo en la obra del director sino en el cine argentino. Amorina, un drama sobre una infidelidad donde se sacan chispas Del Carril, Tita Merello y una joven -y bella- María Aurelia Bisutti, es una de las cumbres del melodrama argentino. Culpable es una película extraordinaria, un auténtico filme criminal con un delincuente cercado por la policía en un edificio, que mantiene la tensión dramática y el suspenso durante todo su transcurso. Y La calesita, una película poco festejada en su momento por la crítica pero que muestra la capacidad del realizador para el melodrama social, para la pintura costumbrista nunca "pintoresca" y, sobre todo, el desarrollo de su gran tema, el inefable paso del tiempo.

TEATRO

Paisaje

Sábados a las 21

Humahuaca 4027

Ítaca Complejo Teatral

Entradas $800

Un texto clásico del Nobel Harold Pinter que muestra a un par de criados enfrentados no solo a la muerte de aquel a quien han servido toda su vida, sino a la pregunta por el sentido de la propia existencia. Como siempre en Pinter, detrás de lo aparentemente normal se mueve algo fantástico y peligroso, en este caso residente dentro de los propios personajes. Al mismo tiempo, es también una historia sobre el matrimonio, sobre la relación del uno con el y los otros. Notable versión.

MÚSICA

Babasónicos

Mañana a las 21

Humboldt 450

Movistar Arena

Entradas $2500

Vuelve la enorme banda de rock y pop que llenó más de tres décadas de hits. Esta vez presentan material (La izquierda de la noche) y han diseñado un show completamente nuevo donde no van a faltar ni las sorpresas ni los grandes hits de un grupo que tiene un repertorio a prueba de balas. No quedan demasiadas entradas y hay protocolo; más allá de eso, es la oportunidad de oro para cerrar un año con uno de los números musicales más importantes que tiene la escena argentina contemporánea. Bailar, por supuesto, y escuchar y dedicarse, como corresponde, a la más dionisíaca de las fiestas.