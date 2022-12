Habla rápido, su risa es muy contagiosa y está muy contenta de regresar a Buenos Aires después de la distancia obligada que inmpuso la pandemia. La escritora española Rosa Montero dialogó con Bae Negocios en un rincón tranquilo de un bar sobre su nuevo libro El peligro de estar cuerda.

-¿Qué haya salido después de la pandemia generó una repercusión diferente en los lectores?

-Es increíble la coincidencia, una amiga escritora me dijo es que como una sintonía. Creo que tenemos una conexión los seres humanos, a cada vez lo tengo mas claro. La novela anterior que era La buena suerte la terminé en enero del 2020 antes que empezara la pandemia, era una novela muy pandémica, el protagonista se la pasaba limpiándose las manos con toallitas. Luego este, que es un tema de siempre de toda mi vida, los periodistas decimos que tenemos nuestros temas. Este ha sido uno de ellos la salud mental y también en la literatura lo he tratado. Hace 20 años estoy mordisqueando esos huesos. Incluso me han dado un par de premios asociaciones de psiquiatras por tratar estos temas. Sin embargo cuando decidí escribir este libro fue hace cuatro años. Yo me paso primero tomando notas durante un año año y medio, luego me pongo escribir. Me senté a escribir después del confinamiento. Durante el encierro no podía, he trabajado mas que nunca en mi vida, hacia talleres virtuales desde mis redes y corregía los textos, y eran miles. No lo decidí, salió así, los cuatro meses del confinamiento los pase de esa forma.

"La devolución de este libro fue impresionante. Hay dos niveles en el libro. En primer lugar es una reivindicación de la diferencia, la normalidad no existe, hay estudios que lo dicen. Lo normal es raro. Ser diferente no es patológico, al contrario es lo normal, pero no hacen creer que es patológico. Desarrollamos estrategias defensivas desde muy temprana edad para ocular esas diferencias que son totalmente normales, pero como nos indican que tenemos que entrar en esa horma, nadie cabe del todo en ella, ni esta del todo a gusto. Tienes que ocular parte", agrega.

"Esa horma es más eficiente para los poderes. Cuanto más tiránica es una sociedad ese modelo es mas estrecho. Cuando la democracia es mas avanzada hay varios modelos que conviven dentro de un mismo marco, hay distintas normalidades, se abre un poco más", explica y continúa: "El niño que es distinto es maltratado por sus compañeros. Desarrollamos unas estrategias defensivas desde muy pequeño algunos tan fuerte que llegan hasta la represión clínica, que no llegan a ver que se han apuntado parte de ellos."

"Luego hay enfermedades mentales que hay una amplia gama de gravedad, desde muy poca a muy grave. Son una enfermedad del cuerpo más, como cualquier otra, y como cualquier otra están influidas por el ambiente y tal. El libro generado una respuesta emocional e interactiva con los lectores como ningún otro", sostiene.

"El 2021 fue la salida del armario de los trastornos mentales. Sin duda la presión la pandemia ha empeorado tanto el trastorno mental en el mundo que el tabú ha saltado por los aires y la gente ha empezado a hablar de ello. Se ha abierto un resquicio de la puerta del tabú y tenemos que terminar de abrirlo a patadas porque se va a cerrar si no empujamos. Necesitamos normalizar el trastorno mental. Hay dos niveles uno normalizar la diferencia, la rareza que no tiene nada que ver con la patología. Es muy gracioso, voy a firmar y me cuentan rarezas, me he reconocido, me has permitido reconciliarme con una parte de mi, me has permitido dejar de tener vergüenza, me has permitido reconocerme, conocerme, admitir cosas que tenía ocultas. Eso esta dentro de lo no patológico. Hay gente que me dice cosas hermosas que terminamos llorando los dos. Hay gente que me dice que gracias al libro entiende mejor s su hermano con trastornos de salud mental", explica.

"En una acto de España una señora me dice yo tengo depresión y no me entiende nadie, mi amiga me dice todo el rato que soy una perezosa, cobarde, es que tengo que salir. Se levanta la amiga y dice yo también he pasado por la vida por cosas difíciles y me he esforzado por seguir y tal y cual. Y yo les digo que tiene razón, pero si alguien tiene hepatitis, te deja sin fuerzas, falta de energía total , un cansancio infinito como el de la Covid, pero si tuviera una crisis hepática no irías a decirle que se levante de la cama , es como cualquier enfermedad física", aclara.

"En la época de Aristóteles se pensaba que lo que llamamos locura estaba creado por exceso de bilis negra. Era una enfermedad mas del cuerpo, de repente hace dos siglos, no se sabe bien por qué se hizo un clic y la gente empezó a decir que la enfermedad mental era una cosa enigmática, esotérica que no tenia que ver con el cuerpo, esto culpabilizo a los enfermos de una manera brutal. Es hora que volvamos a poner la enfermedad mental en su sitio", dice.

"El que la tiene vive en un estigma total, miedo, pánico de la gente que se le contagie la locura. Eso se produce por dos razones, porque no se sabe lo que es, ¿tu no tienes miedo a que te contagien de cáncer verdad?. Por otro lado porque todo el mundo se siente irregular porque no asume su diferencia y como se siente irracional, asentado en la realidad piensan que en cualquier momento pueden caerse del otro lado. Es un conjunto de disparates lo que hace que vivamos el trastorno mental con esa falta de normalidad"

-¿Cuál es el género de este libro?

-Lo llamo artefacto literario. Normalmente mis libros son novelas, pero tengo tres artefactos que son inclasificables a veces pienso que me he inventado este género. En parte son ensayos, pero muy poco convencionales. En parte son biografías de otros autores, poco convencional, en parte autobiografía pero muy poco convencional y muy poco fiable. Toda esa mezcla da esto que es un artefacto literario, según yo. Es muy poco clasificable.

-¿Cuál es el límite entre la locura y la cordura?

-Esa es una de las cosas que yo intento entender. A qué llamamos locura y a qué cordura. Entonces el limite es cuando empieza a ser inhabilitante. Cuando es algo grave no hay forma de no saberlo. He tenido trastorno de pánico, que son la gripe de las enfermedad metal, se lo cuentas a la gente y se cree que tiene que ver con estar un poco nerviosa. Cuando tienes un trastorno sabes que no tiene nada que ver con eso, te sales de lo real, te metes en otra dimensión. Pero hay puntos en lo que es mas dudoso como algunos toc. A mi me gusta mucho el teatro y en Madrid siempre hago una presentación que es una obra teatral. Hago un guion, llevo actores. En esta repartí cartulinas y lápiz para que escribieran rarezas y me las den anónimamente. Llenaron como 150 personas. Había una que decía si estoy solo no puedo evitar dar tres palmadas antes de meterme en la ducha, como esas hay muchas muy graciosas. Me tengo que lavar las manos mil veces al día, salgo poco a la calle, en tanto en cuanto te inhabilite, te haga sufrir eso ya es una enfermedad. Las manías que yo tengo no me molestan, no pasa nada.

-¿En qué ayuda escribir?

-Una de las cosas que se tiene que hacer es aprender a vivir con nuestra maleta, y eso relaja mucho quita mucho miedo. Para mi la escritura es estructurante, es un esqueleto que me tiene en pie. Empecé a escribir de muy pequeña, no se vivir sin ello. Estuve tres años con un bloqueo que fue amarguísimo. Somos como ventrículos, vivimos a través de nuestros personajes, conectamos con nuestras emociones a través de ellos. No es ni siquiera terapéutico, es muchísimo más que eso, es estructurante, me permite vivir punto. Tengo certidumbre que dejé de tener ataques de pánico, que puedo volver a tener en cualquier momento no me agrada pasarlos, pero se que se pasan y los llevaré por he perdido el miedo al metido y los he hecho mío. Pero dejé de tenerlos cuando empecé a publicar ficción. Publicaba periodismo desde los 19 años pero eso no te sirve para estructurar estos agujeros , la palabra periodística es social no intima. Escribes la novela desde ese agujero negro donde están los ataques de pánico, construyes desde ahí, en realidad es como dicen los expertos delirios controlados y si sacas eso que es la representación mas profunda de ti y hay otra gente que lo lee y te dice esta manera que tu ves el mundo también lo veo y, esta manera en que sientes también es la mía, esto que dices lo que yo entiendo, entonces se cose el mundo realmente. El trastorno mental lo que hace es desgajarte del mundo, sacarte del entorno del mundo, te hace sentir con una soledad absoluta, te engaña,te hace sentir que solo te pasa eso a ti. Te vas de la especie humana.

"El trastorno mental es una de las condiciones básicas de ser un ser humano. Lo que hemos hecho en negarla, lo que convierte a este sociedad en enferma y generan dolor innecesario, tenemos que terminar de abrir esa puerta. Cabiando personalmente todos, hablando de nuestros problemas, acogerlo al otro y reclamando mas fondos para la salud mental", sostiene.

-¿Que significa este libro para vos?

-Escribís para intentar aprender algo, para poner luz en las tinieblas de tus obsesiones. Es un libro en el que he conseguido contestarme a mi, es un logro emocional e intelectual muy grande. Lo que no tenia idea es que iba tener este eco, cada libro tiene si vida propia.

¿Tiene cura?

-La enfermada mental se parece mucho al cáncer. Hay muy leves y graves, abanico en la enfermedad. Ambas tienen gran influencia ambiental. Y en los caos graves estas obligados a recubrir a medicinas que tiene unos efectos secundarios bestiales. En ambos casos tengo esperanzas que se termien.