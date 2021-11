Ivonne Bordelois poeta y ensayista, se doctoró en lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts con Noam Chomsky y ocupó una cátedra en la Universidad de Utrecht (Holanda). Su nuevo libro es sobre Victoria Ocampo, mujer única en su especie y en su género, protagonista de una historia imprevisible, fundadora de la revista Sur, que ella empujó, según sus palabras, como una mula solitaria.

Pero también dueña de una originalidad de estilo que hizo decir a Camus: "He pensado que sus mémoires constituirían una especie de monumento que testimoniaría sobre todo lo que hubo de grande en nuestro tiempo, y esto es una cosa excepcional. Y pensé al mismo tiempo que usted es una novelista o que lo sería admirablemente si solo se lo propusiera".

Esta es una galería de retratos inolvidables, desplegados como un filme en el que algunos de los personajes más decisivos del siglo XX se aproximan a nosotros para marcarnos con su cuerpo, su voz y su presencia extraordinaria. Recuperar de la marea del olvido las ráfagas de su vitalidad genial, de su olfato portentoso, de su instinto memorable -"en realidad yo estaba sola, fabulosamente sola"- es tarea impostergable para una generación que se niega a seguir traicionándola, analiza la autora. A pesar de ser aristocrática, bella e inteligente, fue una escritora de intemperie y, acaso por eso mismo, "acribillada desde la derecha hasta la izquierda en el paredón de la ingratitud".

"Pero yo no soy una escritora. Soy simplemente un ser humano en busca de expresión. Escribo porque no puedo impedírmelo, porque siento necesidad de ello y porque es mi única manera de comunicarme con algunos seres, conmigo misma. Mi única manera", escribió Ocampo.

"Lacan me pareció un pequeño Napoleón". "Ravel parecía ignorar a Ravel". "Borges no se merece el talento que tiene". "Noailles era una mezcla de cisne y de serpiente". "Simone de Beauvoir, que me dictaba clase sobre el feminismo de Virginia Woolf, no conocía Tres guineas." Y sobre Charles de Gaulle, este aforismo temible: "El poder corrompe hasta al lucero del alba." Si estas definiciones nunca fueron atendidas es porque se reduce a Victoria Ocampo al rol de la gestora cultural, coleccionista de hombres célebres, admirante perpetua, anfitriona generosa, consoladora inigualable, amiga abnegada e incondicional, es otro de los puntos que se analizan en el libro.