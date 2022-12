Netflix estrenará una serie que llama la atención de todo el mundo por la peculiaridad que promete tener. Se trata de una serie que puede verse en cualquier orden que desees y se entenderá de igual manera.

Con el estreno de nuevas producciones como Merlina, Matilda, de Roald Dahl: El musical y Glass Onion, la plataforma líder de streaming, busca ganar el amor de sus subscriptores tras la polémica que evitará que los usuarios compartan cuenta a menos que paguen un monto extra.

.

Producciones originales en Netflix

Netflix sorprende con la llegada a su plataforma de una serie que permitirá verla en cualquier orden y aun así, entenderla. Sin embargo, esta no es la primera vez que Netflix innova con sus producciones originales. En 2018, el gigante del streaming estrenó Black Mirror: Bandersnatch, una película interactiva que permitía al usuario elegir el camino que tomaba el protagonista a través de diferentes arcos narrativos y en el que se podía obtener hasta cinco finales diferentes, según el camino que eligieras.

En definitiva, quedaba en medio del camino entre un videojuego y una película, generando así amores y odios a partes iguales. Asombraba por su originalidad, pero también generaba preocupación acerca de si esas producciones podían considerarse realmente cine.

A partir de esta propuesta, Netflix comenzó a producir más contenidos interactivos. Sobre todo apuntado a un público joven con obras como El Gato con Botas: Atrapado en cuento épico o propuestas más cercanas al documental con Misión Safari, una película de You Vs Wild, donde Bear Grylls, un aventurero y experto en supervivencia, debía sortear diferentes retos y animales salvajes con la ayuda del espectador, quién debía decidir que era lo más seguro para continuar con la historia.

Caleidoscopio

Tras varios años explorando esta temática interactiva, Netflix vuelve a innovar, en una gran producción repleta de actores conocidos, en una miniserie que podrá verse en cualquier orden que desees. Se trata de Caleidoscopio, una miniserie creada por Eric Garcia, responsable de Cassandra French's Finishing School y Supah Ninjas.

Caleidoscopio en Netflix

La serie tratará sobre un veterano ladrón que junto a su banda prepara un gran robo para ganar 70 mil millones de dólares. Sin embargo, la traición, la avaricia y otras amenazas frustrarán sus planes. Uno de los aditivos más grandes de esta serie es que estará protagonizada por Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul, The Mandalorian, The Boys), quién supo hacerse un nombre a lo largo de los años como uno de los mejores actores a la hora de interpretar villanos en series de ficción.

Caleidoscopio, está inspirada libremente en la historia real de los setenta mil millones de dólares en bonos que desaparecieron de Manhattan durante el huracán Sandy, constará de ocho episodios que abarcan desde 24 años antes del atraco hasta 6 meses después.

La serie de Netflix que se puede ver en cualquier orden

Sin embargo, el principal atractivo de Caleidoscopio es que sus capítulos podrán verse en cualquier orden, salvo por el capítulo final titulado "Blanco".

La fascinante serie de antología sobre crímenes tiene una narrativa no lineal, que despierta la intriga y genera suspenso de una manera única, para que todos los miembros de Netflix tengan experiencias inmersivas distintas. Es probable que algunos miembros empiecen con ciertos episodios (como Amarillo o Verde) y luego continúen con el orden de visualización que prefieran (por ejemplo, viendo Azul, Violeta o Naranja, seguidos de Rojo o Rosa) hasta llegar a Blanco, el épico final de historia.

La miniserie Caleidoscopio estará disponible en el catálogo de Netflix a partir del 1 de enero de 2023.