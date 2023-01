Finaliza el mes de enero y Netflix sigue sumando películas imperdibles a su catálogo. Es el caso de 2 aclamadas películas de acción que te llenarán de adrenalina y emoción durante el fin de semana.

La guerra del streaming está en su auge con el reciente estreno de HBO Max: The Last of Us, serie que rompió un récord histórico. De la misma manera, Amazon Prime Video pelea codo a codo con Netflix por llevarse la máxima estatuilla en los Premios Oscar 2023. Para impedir la perdida de subscriptores, Netflix permite ver varias de las películas nominadas a la máxima premiación de la industria del cine.

Pese a esto, la batalla que más le interesa al pueblo argentino es la de Mejor Película Extranjera en la que compiten Argentina 1985 de Prime Video contra Sin Novedad en el frente, una de las películas más populares de Netflix y la cual es la segunda más nominada en esta edición de la premiación.

.

Colateral

Colateral es una película de acción estrenada en 2004 y dirigida por el director de cine de acción Michael Mann, artífice de obras como Heat -o Fuego contra Fuego, Miami Vice y Manhunter. Sin dudas, uno de los más grandes directores de cine de acción que continúa en actividad.

Colateral trata sobre la relación entre un asesino a sueldo y un taxista al que toma de rehén para que lo lleve a realizar sus trabajos alrededor de Los Angeles. Trabajos que ni el espectador ni él tienen idea de que se tratan. De tal manera, al igual que el personaje interpretado por Jamie Foxx, nos vamos enterando de qué es lo que está sucediendo a medida que avanza la película.

Tom Cruise es un asesino a sueldo, por lo que la acción, los intercambios de tiros y el movimiento constante están asegurados en esta mítica película de acción. Sin embargo, como en toda buena película, hay algo más. Así como la acción es frenética y con el taxi nos movemos de un lado para el otro, constantemente, los personajes de Colateral parecen estar estancados. Son personas tristes, que aspiran a algo más, que desean escapar del lugar en el que se encuentran y que la rutina los arrastra diariamente a ser algo que no desean.

Colateral es una película de acción donde lo más importante ocurre en los breves silencios entre el duo protagónico, en ese arrepentimiento casi inmediato luego de realizar sus actos. Una película imperdible no solo por el entretenimiento que genera, sino también por el mensaje sobre la vida y de cómo nos formamos como personas en las elecciones que tomamos cada día.



Netflix: más noticias

Misión imposible: Nación Secreta

Misión Imposible: Nación Secreta es la quinta película de la saga de Misión imposible, protagonizada por Tom Cruise, quién vuelve a interpretar al agente Ethan Hunt, que deberá salvar al mundo nuevamente.

La saga de Misión Imposible quedó grabada fuego en la memoria colectivo, desde su mítica banda sonora, hasta las piruetas que ganaban cada vez más complejidad con cada entrega. Un clásico moderno del cine de acción protagonizado por el último héroe de acción presente en la industria cinematográfica. Tom Cruise encabeza una gran lista de razones por la cual ver esta obra, debido a que el actor decidió hace un tiempo no utilizar dobles de riesgos, sino realizar él mismo, y sin pantalla verde, las proezas más increíbles de su personaje.

En Nación Secreta, Tom Cruise vuelve a estar dirigido por Christopher McQuarrie, el gran director de esta saga y con quién conforman una dupla insuperable. Ambos piensan en grande, expandiendo Misión Imposible con villanos cada vez más locos, con un equipo de secuaces cada vez mejor preparados y con escenas de alto riesgo que se ven tan peligrosas como emocionantes.

Misión Imposible: Nación Secreta es una de las secuelas más divertidas de la saga y donde comenzó una seguidilla de obras que solo mejorarían con cada nueva entrega. A diferencia de otras franquicias como Rápidos y Furiosos o Transformers, McQuarrie y Cruise vuelven a Misión Imposible, una serie de películas que solo mejoran con cada nueva obra. A las vísperas de Dead Reckoning Part One, la séptima entrega de esta saga, Nación Secreta se vuelve una opción ideal para disfrutar en Netflix este fin de semana.