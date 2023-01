Los Oscar, los premios más prestigiosos de la industria cinematográfica, dejaron atrás antiguas diferencias con Netflix y nominaron a 6 películas de la plataforma en las diferentes categorías que conforman dicha premiación.

Netflix no quiere perderle pisada a sus competidores. Debido al estreno de The Last Of Us en HBO Max y la presencia de Argentina, 1985 en Amazon Prime Video, la cual fue nominada a Mejor Película Extranjera, Netflix apunta a volver a su auge con la re-imaginación de ciertos clásicos infantiles como Pinocho de Guillermo del Toro y Matilda, de Roald Dahl: El musical.

Por otra parte, la plataforma líder de streaming prepara una serie de estrenos imperdibles para febrero, entre los que se encuentra, la cuarta temporada de You, una de las series más exitosas de Netflix en los últimos 5 años.

Películas de Netflix nominadas al Oscar 2023

El 24 de enero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la lista oficial de nominados en las 23 categorías de la edición 95 de los Premios Oscar. Una de las grandes sorpresas para este evento, que llevará a cabo su gala principal el próximo domingo 12 de marzo, es la nominación de producciones realizadas por el gigante del streaming Netflix en 16 categorías.

Todas las nominaciones de los Premios Oscar

1. Sin Novedad en el Frente

Sin Novedad en el Frente es la película de Netflix con más nominaciones en la edición 95 de los Premios Oscar. La película dirigida por Edward Berger con guion de Lesley Paterson, Ian Stokell y el propio Berger, logró la numerosa cantidad de 9 nominaciones. El film alemán solo quedó detrás de Everything Everywhere All at Once, que posee 11 nominaciones.

Las categorías a las que fue nominada Sin Novedad en el Frente son:

Mejor guion adaptado

Mejor banda sonora

Mejor sonido

Maquillaje y peluquería

Diseño de producción

Efectos visuales

Fotografía.

Mejor película

Mejor película internacional

Sin Novedad en el Frente es un drama alemán basado en el libro del mismo título de Erich Maria Remarque, que fue editado por primera vez en 1929 para reflejar la peor cara de la Primera Guerra Mundial desde el punto de vista de un joven soldado con una intención claramente antibelicista.

Al centrarse en un grupo de jóvenes reclutas, Sin Novedad en el Frente no duda en ir mechando secuencias de acción con los mayores terrores y actos más horribles de la guerra. El miedo, la sensación de peligro e inquietud constante se va intercalando con breves momentos de convivencia y descanso, donde en una comida o los pocos minutos de silencio que tienen en las trincheras resulta decisivos para la identificación con el espectador, el cual genera un vínculo real de cariño con los personajes. En el factor humano es donde radica el factor más fuerte de esta película alemana.

3. Glass Onion: la secuela de Knives Out

Glass Onion, la secuela de la popular película de Netflix Knives Out, quedó nominada al Oscar en Mejor Guion Adaptado. De esta manera, repite la suerte de su precuela y ocupa un lugar entre las pocas secuelas nominadas a la máxima premiación.

Glass Onion comienza cuando el multimillonario Miles Bron (Edward Norton) invita a algunos de sus allegados a una escapada a su isla griega privada, pronto queda claro que no todo es perfecto en el paraíso. Y cuando alguien aparece muerto, ¿quién mejor que Benoit Blanc para desentrañar todas las capas del misterio?

La película repite la misma fórmula que su antecesora y se centra en el misterio de asesinato de un miembro de la clase alta británica. Por supuesto que gran parte del público no podrá sentirse identificado con estos personajes, por esta razón Glass Onion apuesta por la comedia y la ridiculización de los mismos, a partir de la propuesta inicial en la que todos los presentes habitan el mismo espacio, al mismo tiempo en el que todos son sospechosos del mismo crimen.

Una propuesta lúdica y desenfadada que apuesta por la exacerbación de sus formas. Algo que dejará a muchos afuera, pero quien logre entrar pasará unas buenas horas de entretenimiento.

3. Pinocho de Guillermo del Toro

La película del director mexicano quedó nominada a Mejor Película Animada y de conseguir la estatuilla, sería el tercer Oscar en la carrera de Guillermo del Toro. Recordemos que los dos anteriores los ganó en 2018 por La Forma del Agua.

La versión de Pinocho de Guillermo del Toro se centra en la Italia fascista de Mussolini. Allí, el deseo de un hombre (Gepetto) le da vida mágicamente a un muñeco de madera, al que nombre Pinocho. Sin embargo, padre e hijo tendrán que sobrevivir a la ideología fascista y enfrentar diferentes vicisitudes que intentarán separarlos, mientras el muñeco de madera lucha por ser querido y volverse un niño de verdad.

Pinocho de Guillermo del Toro fue hecha en stop motion, una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas. Es decir, que los personajes que se ven en la película son muñecos reales que el director y su equipo de animación fueron moviendo lentamente para capturar sus movimientos fotograma a fotograma.

Esta decisión ayuda a crear cierta sensación de realismo que en una historia tan sentimental donde se pone en discusión qué es la vida, que resulta un plus a la hora de empatizar con el pequeño muñeco de madera. La obra es mucho más adulta y cruda respecta a la original, sobre todo por su contexto histórico, pero Del Toro sabe como equilibrar este factor haciendo que el pequeño Pinocho sea aún más inocente y bonachón que en el clásico de Disney. Una imperdible obra que es la favorita a ganar el Oscar en su categoría.

Otras nominadas de Netflix a los Oscar 2023

El resto de nominadas de Netflix lo completan las siguientes películas:

Blonde - Mejor Actriz por Ana de Armas

- Mejor Actriz por Ana de Armas Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades - Mejor Fotografía

- Mejor Fotografía El monstruo marino - Mejor Película Animada

Además, también se encuentran nominados dos cortos documentales que pueden encontrar en Netflix