Netflix ofrece en su catálogo una inmensa cantidad de películas y series que merecen especial atención. Entre ellas, se encuentra una de las películas más tristes de los últimos años, que sorprende por su corta duración.

Amazon Prime Video cuenta con una película en camino a los premios Óscar: Argentina, 1985. Con esta amenaza, Netflix propone ampliar su catálogo con el estreno de año nuevo de varias nuevas temporadas de series amadas por los fans como Vikings: Valhalla y Sky Rojo. Además, de la secuela de Knives Out: Glass Onion.

Por otra parte, Merlina sigue rompiendo récords de visualizaciones y se apunta como lo más exitoso del año en la plataforma que tuvo grandes producciones como Stranger Things, Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer, Manifiesto y Enola Holmes 2. Y muchas otras que llaman la atención por estar basadas en leyendas o vivencias reales como Troll y Mi Vecino Totoro, respectivamente.

.

Blue Jay

Dos antiguos novios de la escuela, Jim y Amanda, se reencuentran después de 20 años en su pueblo natal de Crestline, California. La madre de Jim murió y él ha regresado para poner su casa a la venta. Por su parte, Amanda está visitando a su hermana, que está embarazada. Jim y Amanda vuelven a encontrar la química que los unió en el pasado y se enfrentan a viejas diferencias y preocupaciones de un pasado inconcluso.

Esta es la sinopsis de Blue Jay, una película dirigida por Alexandre Lehmann (Paddleton) y protagonizada por Mark Duplass (Jim) y Sarah Paulson (Amanda). Una producción bastante limitada en cuanto a recursos y ambición. El actor protagonista Mark Duplass, junto a su hermano, fueron los productores y el rodaje tardó tan solo 7 días en completarse.

Lamentablemente, no le fue muy bien en cines, ya que The Orchard compró los derechos de la película y dispuso un estreno limitado en Estados Unidos. El mismo fue para el 7 de octubre de 2016 antes de estrenarla a través de vídeo bajo demanda tan solo 4 días después.

Finalmente, tras solo recaudar 21 mil dólares, Netflix obtuvo los derechos de Blue Jay y llegó a su plataforma el 6 de diciembre de 2016.

Blue Jay en Netflix

La película con la que no dejarás de llorar

Blue Jay, con su propuesta de dos personas adultas hablando y paseando por distintos puntos del pueblo de Crestiline mientras rememoran aquellas situaciones del pasado, recuerda en cierta manera a lo hecho por Richard Linklater en su trilogía Before. En la misma, retrata un día en la vida de dos desconocidos que se enamoran por un encuentro fortuito (Before Sunrise), el reencuentro de estos mismos tras cierto tiempo siendo adultos incapaces de superarse (Before Sunset) y dos adultos con hijos que deben afrontar la cotidianeidad y la pérdida del enamoramiento (Before Midgnight).

El uso de la fotografía blanco y negro en Blue Jay agrega un tono melancólico que ayuda a insertarse en un ambiente depresivo y propicio para la lágrima fácil. De esta manera, se va construyendo un reencuentro entre Jim y Amanda, quien comienzan recordando su relación entre bromas y coqueteos, pero que lentamente se adentra en los más profundos secretos de la relación.

Los secretos que esconde esta pareja y la falta de información que tiene el espectador provocan que se queden viéndolos expectantes porque hay algo entre ellos, en los gestos o miradas que genera cierta tristeza e incomodidad, que genera incertidumbre y curiosidad. Sin embargo, este secreto no será revelado hasta el final. Un final que amerita tener una caja de pañuelos cerca porque es de los más dolorosos de los últimos años en el mundo del cine.

El éxito de Blue Jay

Si bien no se puede acceder a cifras exactas de visualizaciones de Blue Jay, esta película ganó popularidad por el “boca a boca” y por los distintos sitios web o videos de YouTube donde se la pondera como una de las películas románticas más tristes de la historia.

Una especie de justicia poética por su breve y pobre paso por algunas salas de cines y una pequeña victoria para la pequeña apuesta de Duplass y Lehmann quienes lograron que aquella pequeña producción rodada en 7 días finalmente se instalara entre las películas «nicho» de los amantes del séptimo arte.

Con la gran dosificación de la información y su corta duración (tan solo 80 minutos, o una hora y 20 minutos), Blue Jay es una de las mejores películas para ver en Netflix, si lo que se desea es desahogar penas y soltar un par de lágrimas.