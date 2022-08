Netflix apunta a recomponerse de las perdidas que está teniendo este año, se estima que son alrededor de 970.000 usuarios los que dejaron de renovar su mensualidad con la plataforma.

Esta baja se debe a los nuevos cambios que implementó la empresa, los cuales no terminaron de convencer a sus clientes. Es así que las personas optaron por otros servicios como Disney+, Amazon Prime Video y HBO Max.

Sin embargo, Netflix no deja de ser el precursor de este servicio de películas y series, impactando así con títulos como: Stranger Things, The Lock & Key, Better Call Soul, The Sandman, Ecos, entre otras.

Netflix : últimas noticias

De esta forma, estos son los cinco títulos más vistos de la plataforma de streaming esta semana.

1- Tiempo para mí

Se trata de dos amigos, un devoto padre de familia y su amigo fiestero, los cuales se embarcan en una loca escapada de cumpleaños. Edad permitida: +16

Duración: 1h 44m

Dirección: John Hamburg

Elenco: Kevin Hart, Mark Wahlberg, Regina Hall, Jimmy O. Yang, Luis Gerardo Méndez, Andrew Santino, entre otros.

2- Amor Adulto

Es una película que tiene todos los condimentos: pasión, sexo, y asesinato. La trama se enfoca en una para con un futuro aparentemente brillante; sin embargo, todo se vuelve confuso cuando su matrimonio está en juego. Edad permitida +16

Duración: 1h 45m

Dirección: Barbara Rothenborg

Elenco: Dar Slim, Sonja Richter, Sus Wilkings, Mikael Birkkjaer, Katinka Petersen, entre otros.

3- Sangre de mi sangre

Trata acerca de un exconvicto que tiene una segunda oportunidad. No obstante, para librar a su hija del narcotraficante y reencontrarse con ella, deberá reencontrarse con su pasado. Edad permitida +16

Duración: 1h 27m

Dirección: Jean-Francois Richet

Elenco: Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna, Michael Parks y William H. Macy, entre otros.

4- Mis dos vidas

Es una comedía romántica dónde retrata la vida de una joven que divide su realidad en dos versiones paralelas. Basándose en su pregunta de ¿Que pasaría si no me hubiera embrazado? Edad permitida +13

Duración: 1h 51m

Dirección: Wanuri Kahiu

Elenco: Lili Reinhart, Danny Ramirez, David Corenswet, Aisha Dee, Andrea Savage, Luke Wilson, Nia Long, entre otros.

5- That´s Amor

La trama se basa en Sofía, que tras tomar una dramática decisión laboral y descubrir una infidelidad, decide empezar de cero y conoce a un apuesto chef que podría ser el ingrediente secreto que le faltaba a su vida. Edad permitida +13

Duración: 1h 36m

Dirección: Shaun Paul Piccinino

Elenco: Riley Dandy, Isaac Gonzalez Rossi, Nancy Lenehan, Daniel Edward Mora, Bryan Craig, entre otros.