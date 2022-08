Netflix busca repuntar con fuerza sus suscripciones durante agosto. En este mes, la plataforma de streaming estrenará uno de los documentales más esperados del año, como nuevas temporadas de series, una de ellas Locke & Key, y la adaptación a imagen real del cómic de culto de Neil Gaiman.

Tras la polémica por la función que inhabilitará que las personas compartan su cuenta con otros usuarios, a menos que paguen un monto extra de $219, la plataforma de entretenimiento busca ganarse el amor de su público con el estreno de dos de las producciones más esperadas del año.

Se trata de la adaptación del cómic The Sandman, una de las producciones más aclamadas y esperadas desde el anuncio de su estreno. A la vez, esta semana también se estrenará el documental Fiasco Total: Woodstock 99, que contará los tristes incidentes ocurridos durante el festival homónimo realizado en el año 1999.

.

Estrenos de Netflix agosto 2022

Durante agosto, Netflix busca sorprender a sus subscriptores con la adhesión a su catálogo de nuevas y viejas producciones. En los últimos días, la plataforma de streaming agregó a su catálogo: Había una vez en... Hollywood, Werk Onhe Autor y Spider-Man: Lejos de casa, películas aclamadas por el púbico con el objetivo de calmar las críticas que han recibido durante las últimas semanas.

En esta misma línea, esta semana estrenan dos de las producciones más esperadas del año y no tendrás que esperar mucho para verlas.

Fiasco total: Woodstock 99