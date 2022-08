Netflix es una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial. Para no perder suscriptores ante sus principales competidores como Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Paramount+, se mantiene constantemente renovando su catálogo. Sin embargo, al igual que agrega algunas series y películas, también otras se retiran de la plataforma.

Con el estreno y éxito reciente de series como Stranger Things, The Sandman y la tercera temporada de Locke & Key, Netflix avanza a paso firme para ganar más suscriptores a su servicio. Además, cuenta con grandes películas clásicas en su catálogo que la mantienen como la primera opción a la hora de elegir qué servicio de streaming contratar.

Pese a esto, mucho de su material audiovisual será retirado de la plataforma este mes. Entre ellas, una de las mejores películas para ver en el día del niño.

.

Retiros de Netflix agosto 2022

De la misma manera que Netflix consigue las licencias para sumar contenido a su plataforma, también puede perderlos. Por este motivo, muchas de las películas y series más aclamadas por el público saldrán este mes de la plataforma.

Diversas fuentes son las que dan a conocer este tipo de noticias de películas y series que salen de la plataforma, debido a que Netflix no tiene una sección o categoría donde se dé aviso de las producciones que abandonaran su catálogo.

Con la función que sí cuenta Netflix, es con un pequeño aviso al seleccionar una determinada película desde la aplicación móvil. Si la película sale del catálogo, te dará un aviso del último día que tenés para verla. Pero no existe ninguna otra forma oficial de enterarte cuando salen las películas o series, a menos que hagas este ejercicio de seleccionarlas una por una.

Últimos días para disfrutar estas películas

Flixboss es un sitio web autodenominado como "la guía no oficial de Netflix". En la misma podrán encontrar tanto recomendaciones de películas y series como una ruleta que te ayuda a elegir que ver cuando estás indeciso. En este caso, nos interesa la sección "última oportunidad" donde da aviso de las producciones que dejarán Netflix en los próximos días.

De la misma manera, el youtuber "El Pana del Cine" amplía lo visto en forma de lista en Flixboss y lo lleva a formato audiovisual. En este caso, agrega más información de series y películas que salen de Netflix y recomienda las que considera que puedan gustar a la mayor cantidad de público posible.

Películas y series que dejan Netflix: lista y fechas

17 de agosto

-Un amigo abominable | Película

21 de agosto

- Rocketman | Película

23 DE AGOSTO

- Mayday Life | Película

24 DE AGOSTO

- Locuras en la nieve | Película

26 DE AGOSTO

- Gbomo Gbomo Express | Película

- The Arbitration | Película

- When Love Happens | Película

- Los Herederos | Película

- Burter's Mal Heart | Película

27 DE AGOSTO

- Droppin Cash: Los Ángeles | Serie

- Érase una vez: Anastasia | Película

- El próximo Santa | Película

- Spider-Man: Un nuevo universo | Película

28 DE AGOSTO

- Lake Placid vs. Anaconda | Película