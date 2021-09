La compra de un fanático de la realeza británica de una porción de la torta de la boda de Diana y Carlos de Inglatera por 2200 libras, volvió a poner en evidencia las rarezas a las que están dispuestas a llegar algunas personas por tener algo de sus ídolos en sus propias casas: un mechón de cabello, una firma, un mensaje en el contestador... todo vale para apropiarse de un costado público o personal.

La torta de bodas de Lady Di