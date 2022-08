La plataforma de streaming cuenta con una extensa lista de series y películas para ver, hasta con la opción de "Quiero algo sorpresa", una categoría que te proyecta un título de forma aleatoria, para cuando no sabes qué elegir. Netflix, al igual que Disney Plus, Paramount Plus, HBO Max y Amazon Prime Video, están constantemente actualizando el contenido para ofrecernos lo mejor en todo momento.

Netflix al igual que en todos los países, cuenta con su Top Películas o Top Series, dónde pone en una lista los 10 títulos más populares. Dicho esto, en Argentina siempre hay expectativa cuando se está por estrenar una nueva serie, todos quieren ser parte de los primeros en verla para evitarse spoilers.

En este caso, hace varios días el gigante del streaming nos viene anticipando una serie de la que se espera mucho por parte de los fanáticos y amantes de los mangas.

Se trata de The Sandman, una adaptación de la obra maestra de Neil Gaiman de los años 1989 y 1996, que cuenta como un ser cósmico que controla los sueños es capturado y encarcelado durante más de un siglo. Cuando se libera, decide viajar a través de diferentes mundos y líneas de tiempo para arreglar el caos que ha causado su ausencia.

La serie llega a Netflix el viernes 5 de agosto, con 10 capítulos ideales para ver este fin de semana

El elenco está compuesto por: Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Jenna Coleman, Vanesu Samunyai, Asim Chaudhry, Patton Oswalt, y el creador y productor ejecutivo Neil Gaiman.

¿A qué hora se estrena?