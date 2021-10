CINE

Otros estrenos

Este jueves fue un día muy particular en las carteras cinematográficas de la Argentina. Además de estrenarse un gran tanque -la versión de Duna, de Dennis Villeneuve- hubo otros siete estrenos, una cifra totalmente inverosímil desde que arrancó la pandemia en marzo de 2020. Y los géneros y orígenes son múltiples. La casa de los conejos es una historia ambientada en la Argentina de la última dictadura militar, donde una mujer, militante, se esconde en un pueblo con su pequeña hija, quien domina con una mirada amplia todo el contexto y la historia. Retrato de una mujer en llamas es uno de los fenómenos del circuit de festivales de los últimos dos años, y narra la historia de amor a finales del siglo XVIII de dos mujeres jóvenes. Bajo la diección de Céline Sciamma, es una de las películas más elogiadas por la crítica en los últimos años.

Chernóbil, la película, es una versión rusa de lo que sucedió con la célebre central atómica, una película-catástrofe con una historia ficticia que responde un poco a la gran miniserie de HBO. Zeta no es el célebre drama político de Costa-Gavras, sino una lograda película de suspenso y terror canadiense sobre un niñon y su amigo imaginario, un buen ejercicio del género. Your eyes tells es un filme japonés, un melodrama romántico, que se acerca lateralmente a la vieja (y nobilísima) tradición del género en los EE.UU. de los 50, con una chica que queda ciega y huérfana por un accidente y el amor que surge con un ex luchador. Y Coda: señales del corazón, es un drama familiar sobre una niña cuyos padres son sordos que descubre su vocación por la música. Mucho, de muchos géneros y muchos orígenes.

TEATRO

La comedia es peligrosa

La comedia es peligrosa: enredos en el Cervantes

Miércoles a domingos, a las 20

Libertad 815

TNC

Entradas $400

Para el festejo de los 100 años del Teatro Nacional Cervantes, Ciro Zorzoli y Gonzalo Demaría crearon este espectáculo que es una comedia de enredos ambientada en el Virreinato del Río de la Plata, entre el virrey Vértiz y el virrey Loreto, donde pasan muchísimas cosas, todas ellas cómicas, con aire de vaudeville y parlamentos en verso a velocidad supersónica, muchas veces entrando en el más gozoso de los anacronismos. Un elenco enorme hace de esta obra una verdera fiesta donde pasa de todo y es, de contrabando, una celebración de las mejores tradiciones del teatro clásico.

MÚSICA

Luciano Pereyra

Hoy y mañana a las 21

Madero 470

Estadio Luna Park

Entradas desde $2400

Como se llenó este fin de semana, del jueves al sábado de la próxima se agregaron fechas para el regreso del hombre récord, el que arrancó este año con 15 Ópera llenos y ahora vuelve con una puesta completamente renovada y lista para el enorme Luna Park. El shoy "De ahora en adelante" presenta nuevo repertorio y mucho de lo más conocido y exitoso de don Pereyra, una gran voz a caballo del mejor folclore y la más popular de las canciones románticas.