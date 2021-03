Tras muchos meses de retraso, los miembros de la Organización Mundial del Comercio ( OMC) decidieron nombrar a la economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala como sdirectora general . El nombramiento de Okonjo-Iweala, la primera mujer y el primer líder africano al frente de la OMC, llega en un momento crítico en que el mundo lucha contra el fantasma del proteccionismo y las consecuencias económicas de una crisis de salud que se da una vez cada siglo.

Además, la designación supone un nuevo punto de salida para que la comunidad mundial se dedique de nuevo a la reforma del organismo a fin de que pueda hacer un mejor trabajo en la facilitación del comercio mundial en esta época tan desafiante.

Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha dependido del sistema multilateral para proteger la paz y favorecer el progreso social y económico. La OMC es un elemento indispensable del sistema y se encuentra en el mismo corazón del comercio mundial.

La anterior Administración estadounidense, encabezada por Donald Trump, puso obstáculos a la OMC y el sistema de comercio multilateral al aumentar la tensión comercial a nivel mundial y declararse abiertamente hostil a la organización.

De hecho, la demora en la designación del nuevo jefe de la OMC estuvo causada por los golpes asestados por la Administración Trump, que también paralizó el órgano fundamental de solution de controversias tras impedir el nombramiento de jueces en el tribunal superior de la organización.

Hacia una economía global abierta



En un mundo que necesita con urgencia un nuevo impulso para promover el multilateralismo y defender una economía global abierta, la decisión consensuada por todos los miembros de la OMC es un voto de confianza no solo en la propia Okonjo-Iweala, sino también en el propósito de preservar y modernizar el sistema multilateral de comercio.