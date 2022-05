Horas después de las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre la necesidad de incrementar los derechos de exportación al complejo granario, la Secretaría de Comercio, encabezada por Roberto Feletti, quedó bajó la órbita del ministro de Economía, Martín Guzmán. Eso fue un punto de inflexión a partir del cual la cadena de valor agroindustrial y un sector del campo cambiaron parcialmente su postura inicial de rechazo y pasaron a sostener que es posible que no haya incrementos en este impuesto.

Si bien no se afirma abiertamente que este movimiento en el tablero político nacional vaya a tener una incidencia concreta en la liquidación de divisas, representa un respiro para la industria exportadora de granos y subproductos. En paralelo, la Federación Agraria Argentina (FAA) también visualizó, a diferencia de las otras tres entidades que componen la Mesa de Enlace, un principio de cambio en relación a la posibilidad de una suba de retenciones.

Esas subas eran impulsadas por Feletti que ahora quedó bajo la órbita de un Guzmán que se sostiene reticente en la postura de no incrementar. En los primeros cuatro meses del año, el complejo exportador liquidó divisas por USD11.097 millones y, en relación al mismo período del año pasado, creció USD1.343 millones, es decir 13,8% más.

Voceros de la industria exportadora señalaron a BAE Negocios que esta reconfiguración en el mapa político representó un giro de 180 grados. "Es un cambio grande y reduce sensiblemente las opciones de una suba en los derechos de exportación", dijeron. En este contexto, consideraron que es poco probable que se envíe un proyecto de ley al Congreso para modificar los derechos de exportación en trigo, maíz y aceite de girasol.

Por el lado de la Mesa de Enlace, más allá de la postura inicial fue de rechazo, el presidente de FAA, Carlos Achetoni, analizó que a partir de ahora, la absorción de Comercio por parte de Economía puede representar un cambio. "Creemos que al estar bajo su órbita será más difícil que avancen con una intención como la que tenían", sostuvo.

En el resto de las gremiales del campo consideran que este escenario no necesariamente representa una posibilidad para que se frene un aumento y entienden que las chances siguen latentes. "No se disipa el peligro, este Gobierno tiene esa vocación y nosotros no bajamos la guardia", dijo Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Coninagro, la entidad que nuclea a las cooperativas, manifestó su "postura indeclinable de estar en contra de las retenciones". Como alternativa, propusieron que debe abordarse una reforma tributaria integral, a partir del impuesto a las ganancias. Por su parte, desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) se enfocaron más en las declaraciones del presidente Fernández que en el anuncio del cambio en el gabinete.

El secretario de Agricultura, Matías Lestani, ratificó la postura del ministro Julián Domínguez sobre la posibilidad de subir las retenciones al complejo granario. "Nuestra posición es que los derechos de exportación son negativos a la producción, distorsionan a un proceso productivo", remarcó el funcionario en declaraciones radiales. Y agregó: "Las retenciones le pegan al eslabón mas débil, que es el productor".

En la actualidad, los subproductos derivados del girasol tributan un 5%, mientras que trigo y maíz están gravados con 12%. En los últimos días, desde Comercio trascendió una posible suba en los derechos de exportación de estas producciones, ante el escenario de suba internacional de precios de los commodities.