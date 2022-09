El Alberto Fernandez, Alberto Fernández, anunció hoy jueves que el presupuesto para el área de Ciencia y Tecnología en 2023 será de 500 mil millones de pesos (unos 3.491 millones de dólares), lo que representa el 0,34 por ciento del Producto Interno Bruto ( PIB ).

"Argentina no tiene futuro si no desarrolla la ciencia y la tecnología. Y a eso nos referimos cuando hablamos de soberanía: es que podamos nosotros hacerlo, que no tengamos que depender de otro", dijo el mandatario de acuerdo con un comunicado de la Presidencia.

Fernández encabezó este día junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, el acto de promulgación de la Ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología.

Durante la ceremonia realizada en la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, en la zona norte de la capital, el jefe de Estado resaltó la inversión en el rubro para 2023 y dijo que es una "apuesta al futuro".

En tanto, el ministro Filmus destacó "el carácter federal de los avances en biotecnología" y ponderó que "los mejores desarrollos están ocurriendo en las provincias de Santa Fe (este), Córdoba (centro) Chaco (norte) y Entre Ríos (este)".

"La ciencia y la tecnología tienen sentido si sirven para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, desarrollar el país y generar fuentes laborales", subrayó el funcionario.

La Ley promulgada este jueves "tiene como objetivo el desarrollo a nivel nacional de la biotecnología y la nanotecnología y promueve la extensión de su régimen de promoción hasta el 31 de diciembre de 2034", dijo la Presidencia.

La norma establece además la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias por bienes de capital y la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la compra de esos recursos para el proceso productivo.

De acuerdo con la información oficial, en 2022 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación asistió a 1.700 Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) a través de subsidios y créditos por 9.000 millones de pesos (unos 62,85 millones de dólares), de las cuales el 25 por ciento son proyectos de bio y nanotecnología.

La Presidencia de Argentina resaltó que en el ámbito de la biotecnología hay en el país sudamericano 220 empresas consolidadas a nivel nacional, más de 100 startups y una facturación en el área por más de 2.100 millones de dólares.

Fuente Xinhua