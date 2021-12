Gloria Casañas acaba de publicar su nueva novela, que esta vez no es histórica pero si de amor. "Tenía pensado llevar a mi protagonista masculino a Misiones porque en "La mirada del puma", la novela anterior de esta serie, donde él aparece por primera vez, ya había confesado que la selva era su paisaje interior. Por otra parte, conozco Iguazú, es un lugar mágico al que me gustaría volver una y otra vez. Me pareció cosa natural darle ese escenario a esta nueva historia"